Кошмар на границата с Турция (Снимки)

Със затоплянето на времето пътуванията се увеличиха, особено през почивните дни и дългите уикенди, какъвто е тази седмица заради празничния 24 май. Обичайно с това се засили и трафикът към южната ни съседка Турция, която въпреки инфлацията и нарастващите цени си остава любима шопинг дестинация за българите.

През последните дни граничният пункт Малко Търново-Дерекьой буквално е парализиран заради наплива. И в двете посоки положението е отчайващо, но най-зле е на влизане към България. Шофьор, чакащ на границата, изпрати снимки до Флагман.бг, за да покаже какво е положението и да предупреди пътуващите да използват алтернативен маршрут.

"Отчайващо е меко казано. Положението е много зле, опашката стига втория завой, десетки коли чакат, много бавно върви колоната. Аз все още не виждам границата, а чакам повече от 2 часа. Използвайте ГКПП Лесово", казва бургазлия, който е бил на пазар в Одрин.

В южната ни съседка почивните дни започват от вторник, 26 май и ще продължат до 30 май.

Много от нашите изселници обаче са решили да съчетават празника с пътуване при близките си в България и са слели дните си с отпуск от този уикенд до края на следващата седмица. Именно заради тях граничните пунктове са натоварени - не само Малко Търново, но и останалите - Лесово и Капитан Андреево. Там обаче работят повече пунктове и преминаването е значително по-бързо.

Снимки: Флагман

