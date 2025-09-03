Кога идва тежката аномалия през септември ПРОГНОЗАТА

НИМХ обяви прогнозата си за първия есенен месец от годината.

През септември се очаква средните месечни температури да бъдат около и над нормата за страната – между 17° и 20° за по-голямата част от България и между 3° и 10° за планините.

Най-високите температури ще достигат между 31° и 36°, а най-ниските ще се движат между 5° и 10°, като по Черноморието ще са по-високи.

През втората половина на месеца по високите полета на Западна България минималните температури ще паднат по-ниско от обичайното. На 22 септември в 21:19 настъпва есенното равноденствие, с което започва астрономическата есен.

Специалистите от НИМХ предупреждават за потенциално бурни ветрове и променливи валежи през отделни дни, като съветват гражданите да се подготвят за променливо и динамично време.

Месечната сума на валежите ще бъде около и под нормата, която за равнините е между 40 и 60 л/кв.м, а за планинските и припланинските райони - от 60 до 80 л/кв.м.

През повечето дни от първото десетдневие и в началото на второто над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево, с купеста облачност в следобедните часове.

Ще е почти без валежи, възможни са само изолирани краткотрайни превалявания, с по-голяма вероятност към 4, към 7 септември, и към края на периода. Температурите ще са по-високи от обичайните, въпреки че след 4 септември постепенно ще се понижават.

Впоследствие, до края на второто и през третото десетдневие, изгледите са за сухо и спокойно време, с ниска облачност сутрин и много слънчеви часове през деня, както и с температури над климатичните норми. Малко по-голяма вероятност за по-променливо време, с условия за валежи и температури по-близки до климатичните норми има към 18-20 септември и 23-25 септември.

