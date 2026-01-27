Ключово решение за новата военна база "Кабиле"

Комисията по отбрана одобри Споразумението с Италия за нови военни съоръжения в "Кабиле". Италия ще поеме ангажиментите за финансиране на временната инфраструктура при изграждането на войсковия район, съобщи БНР. Там ще бъдат разположени 3000 войници.

Строителството ще е на два етапа – първо - за временно, а впоследствие - и за постоянно разполагане на бойната група.

По време на заседанието на Комисията министърът на отбраната в оставка Атанас Запрянов каза, че от дълго време Италия има плановете за временната инфраструктура, но е изчаквала решението на България.

Със сигурност и страната ни ще трябва да инвестира. Точни суми не бяха посочени.

В новия район, при нужда, трябва да има над 3000 души за защита на източния фланг на НАТО.

В отговори на част от въпросите на депутатите министърът каза: "Докато военната група и решението за разполагане на бойните групи по Източния фланг е факт, тази инфраструктура ще се използва. Ако международната обстановка доведе до преразглеждане на разполагането на бойни групи, Русия стане приятелска държава и не ни заплашва, никой не иска да прави тези разходи. Естествено! Ние имаме 8 държави, съюзни, чиито войски са тук. Българската група е най-голяма. Това не е в ущърб на българския национален интерес, а точно обратното".

Решението за Споразумението с Италия за нови военни съоръжения в "Кабиле" трябва да мине и през пленарната зала. Оттам трябва да мине и одобреното от Комисията решение за новите брегови противокорабни ракетни комплекси за военноморските сили.

Около 176 милиона евро без ДДС ще струват самите комплекси. Около три милиона евро - оборудването за обмен на информация. Парите ще бъдат от национално финансиране.

