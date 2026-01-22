Невъзмутими касиерки отказаха покупка с евро



Касиерки в магазин от голяма верига хипермаркети отказаха да приемат плащане за покупки с банкнота от 200 евро. Случката беше заснета и публикувана в социалните мрежи.

Служителки на касата на магазин "Билла", намиращ се в София, на кръстовището на бул. "Ломско шосе" и ул. "Бели Дунав", отказаха на клиентка с пълна торба със стоки да приемат банкнотата от 200 евро, с която тя искаше да им плати, предаде Блиц.

Чува се как едната касиерка признава: "И по телевизията ни даваха", което по всяка вероятност означава, че това не им се случва за първи път.

Последва скандал, при който потърпевшата жена връща торбата с покупките. Тя посочва: "Аз ви казах, че имам 200 и вие какво ми казахте? "Правете каквото искате".

"Проблемът си е ваш. Абсолютно", отговаря невъзмутимо едната касиерка.

Все по-често магазини въвеждат свои вътрешни разпоредби, според които не приемат едри банкноти от новата валута - 100, 200 или 500 евро. Обясняват го с риск от получаване на фалшиви банкноти, но е очевидно, че просто имат и затруднения да връщат.

В коментарите много потребители съветват при такива случаи да се подават сигнали до съответните органи. Все пак банкнотата от 200 евро е напълно законно платежно средства.

Много хора разказват, че са имали подобни ситуации - в магазините и при плащане на сметки:

"Масово е така!"

"Скоро ми отказаха да ми я вземат,това не е честно!!!!"

"Стига бе аз в по малък магазин пазарувах със 200€ и ми ги взеха". "Имал сте късмет, във всички магазини касиерите са инструктирани да не вземат копюр 200 евро има много фалшиви".

"Инструктирани дане взимат ама точно в магазин ми дадохда 2х200".

"Защо банките дават 200 еврови банкноти, какво да ги правим"

