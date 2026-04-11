Изненада с Благодатния огън! Кой го донесе?

Благодатният огън, измолен днес в Йерусалим, пристигна в България в 22:30 часа на летище „Васил Левски“ в София. Светинята беше превозена от българска авиокомпания, която е транспортирала огъня от Букурещ до Тимишоара, а след това и до София.

След кацането Благодатният огън предстои да бъде отнесен до Синодалния параклис. Оттам, преди началото на Пасхалното богослужение, той ще бъде внесен и предаден на Негово Светейшество Българския патриарх Даниил.

Патриархът ще раздаде Благодатния огън на всички присъстващи православни християни малко преди възвестяването на Христовото възкресение. По традиция светинята се посреща с особено вълнение в нощта срещу Великден и символизира надеждата, вярата и победата на живота над смъртта.

Пристигането на Благодатния огън е един от най-важните моменти в празничната програма на Българската православна църква в навечерието на Възкресение Христово. Очаква се той да бъде раздаден на духовници и миряни, които да го отнесат в храмове и домове в различни части на страната.

БПЦ реши да не изпраща тази година делегация в Йерусалим заради напрежението в Близкия изток. Първоначално бе съобщено, че за пасхалното богослужение ще се ползва Благодатния огън отпреди две години. Но сега вече е ясно, че в България дойде светинята от Йерусалим.

