Туристи тръгнаха към хижа "Рай", но имаха неочаквана среща

Сигнал за забелязана мечка в района на пътеката към хижа „Рай“ в Стара планина предизвика тревога в социалните мрежи, предаде Глас нюз.

Мъж, разхождал се в района, се е натъкнал на животното и е успял да заснеме кадри, които впоследствие публикува онлайн. Срещата е станала по популярния туристически маршрут, който се използва активно през пролетта и лятото.

Под публикацията му бързо се появиха и други свидетелства. Хора споделят, че не става дума за единичен случай. „И ние го видяхме миналата седмица, били са три мечки, около 2-годишни, в този район – отбити от майката“, пише потребител. Друг коментира, че животното вероятно ще остане в района още известно време: „Гладна е, до края на май поне ще се навърта там.“

По думите на запознати, младите мечки често се отделят от майките си на тази възраст и започват самостоятелен живот, което увеличава вероятността да бъдат забелязани по-често от хора.

Експерти напомнят, че при подобни срещи туристите трябва да запазят спокойствие, да не се опитват да се приближават или да хранят животното и да се отдалечат бавно, без резки движения.

Районът около хижа „Рай“ е един от най-посещаваните в Централна Стара планина, което прави подобни сигнали особено важни за безопасността на туристите. Очаква се институциите да следят ситуацията и при необходимост да предприемат мерки.

