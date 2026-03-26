Гърция ни цака! Фрапантна разлика в цените

Пазарът на основни хранителни продукти в България излиза с близо една трета по-скъп спрямо този в съседна Гърция, въпреки фрапиращата разлика в доходите на населението в двете държави. Проверка на цените през март 2026 година доказва категорично, че българите плащат значително повече за стоки от първа необходимост, докато получават стотици евро по-ниски месечни възнаграждения.

Експеримент с идентична пазарска кошница, съдържаща прясно мляко, сирене фета, яйца, олио, хляб, разтворимо кафе и перилен препарат, разкрива сериозната ценова ножица на Балканите. В супермаркет в Солун сметката възлиза на 36,58 евро. Същите продукти, закупени в магазин в Благоевград, струват 48,30 евро – надценка от около 30%, информира БНТ.

Най-тежките разминавания се отчитат при перилните препарати, зехтина, кафето и морските дарове. Опаковка перилен препарат от една и съща марка в Благоевград струва 15,28 евро, докато в Солун цената му е едва 9,95 евро. Разтворимото кафе у нас се продава за 12,78 евро, а в южната ни съседка то е двойно по-евтино и се предлага за 6,59 евро.

Иван Гръбчев: "Идват страшно много хора да пазаруват. Основните неща – маслини, от пазара прясна риба. Вода, ако щете. Има доста неща, които са по-евтини, отколкото в България. Мисля, че има разлика около едно 20% да кажем".

Потребителите отчитат не само по-ниските цени, но и по-високия стандарт на стоките зад граница.

Весела Багашева: "Ние търсим евтиното, нормално е. Може би качеството е много по-добро и на шоколади, и на хранителни продукти, и на рибите. Всичко е по-високо качество от нашето".

Малко по-късно тя добавя с възмущение към българските производители.

Весела Багашева: "Прясното мляко не може да струва 4 лева литъра. И да са внос. При производители български, които изхвърлят прясно мляко. Неоправдано".

Високите цени у нас контрастират остро с покупателната способност на хората. От началото на 2026 година минималната работна заплата в България е фиксирана на 620,20 евро (1213 лева). В същото време гръцкото правителство прилага мащабна политика за защита на доходите. Предстои ново увеличение на минималното възнаграждение в Гърция, което от 1 април 2026 година ще достигне 930 евро по решение на кабинета на Кириакос Мицотакис.

Докато българите се борят с европейски цени при балкански доходи, южната ни съседка активно субсидира уязвимите групи от обществото.

Иван Гръбчев: "Има постоянно програми, които подпомагат, плащат квартири, плаща се ток, вода, за социално слабите има други сметки за ток с намаления 20-30%".

За хората у нас оцеляването става все по-трудно. Пенсионер от Благоевград споделя пред репортерите, че с 580 евро пенсия изобщо не може да изкара месеца, като най-сериозна тежест за бюджета му са млечните продукти и рибата.

Гергана Стамболиева: "Абсолютно скъпо е. Цените се приравниха. Ако беше 1 лев, сега вече е 1 евро. Всичко е скъпо, а пък заплатите са си същите".

