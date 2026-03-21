Ето последните думи на Минчо Празников

На 19 март светилото на българската телевизия Минчо Празников пое по звездния си път. Синоптикът напусна този свят на 88-годишна възраст, оставяйки незаличима следа в съзнанието на поколения българи.

Една от последните медии, имали възможността да разговарят с големия метеоролог, бе именно „България Днес“. На 9 февруари наш екип се свърза с Минчо навръх последния му земен рожден ден. Поводът той отбеляза скромно с блюда на трапезата, приготвени от съпругата му Цанка – неговата първа голяма любов.

„Торта имам за рождения ми ден, но с годините се отказах да духам свещички. Традициите постепенно изчезват, защото някак не отиват вече на моите години“, довери с присъщия си благ тон тогава легендата.

С хода на времето синоптикът не се вълнуваше от подаръците, а от ценните мигове с любимите хора.

„Човек с всяко ново житейско десетилетие губи интерес към материалните неща“, сподели ни мъдро звездата от малките екрани.

В последните години тв любимецът почти не напускаше дома си. След тежка операция на пикочния мехур Минчо бе налегнат от сериозни здравословни проблеми, заради които рядко излизаше. Най-много му липсваха разходките на Витоша, които обожавал да прави в почивните дни.

„Вече нямам сили за планина“, с тъга разкри приживе метеорологът.

Въпреки влошеното здраве Празников до последно се интересуваше от прогнозата, която дълги години споделял с усмивка в ефир.

„Времето е променливо в последно време – от вледеняващ студ със северен вятър до интензивни дъждове“, обясняваше ни Минчо през зимата.

Понякога критичен, той негодуваше за работата на някои синоптици:

„Не одобрявам колегите, като почнат да правят дългосрочни прогнози, защото те са несериозни. Камо ли пък като се правят на гадатели и се опитват да предскажат какво ще бъде времето с години напред“, дразнеше се Минчо, който искаше да напомни на младите, че истинската стойност е в по-кратките предвиждания на времето.

Въпреки това Празников приветстваше с радост новото попълнение синоптици, поели щафетата след него. Сред тях е и красивата Натали Трифонова, която също си взе последно сбогом с Учителя.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com