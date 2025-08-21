Екокатастрофа грози Пловдив

За трупове на хиляди животни, които са струпани на открито на територията на бившия екарисаж в самия град, съобщава Plovdiv24.bg. Домашните животни са умъртвени заради шарката във фермите в Пловдивска област, Вместо да бъдат изгорени, те са натрупани на огромни купчини и са оставени да се разлагат по естествен път при 35-40 градуса температура на територията на бившия екарисаж на "Рогошко шосе“.

Екарисажът, който беше приватизиран в началото на новото хилядолетие днес е разрушен, разграден и превърнат в бунище. От два месеца на мястото са разположени два частни мобилни инсинератора, в които трябва да се изгарят евтаназираните животни. От тях работи обаче само единият.



От началото на епидемията в Пловдивска област са убити 9000 овце, което е около 370 тона трупна маса. Вместо да бъдат изгорени обаче, мъртвите животни са натрупани на земята под открито небе.



Мястото се намира на метри от река Марица, не е оградено и до него имат достъп бездомни кучета, грабливи птици и хищници, които свободно разнасят заразата. Течности от мършата попиват в почвата, отиват в подпочвените води, замърсяват реката и може да предизвикат екологична катастрофа, алармират очевидци на потресаващата гледка.

