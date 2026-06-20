Добра новина за горивата в навечерието на летните пътувания

Цената на горивата в България върви надолу, единствено метанът се задържа на ниво от преди седмица, сочат данни на платформата „Фюело“ (Fuelo), пише "Лупа".



Най-масовият бензин А95 е поевтинял с 0,03 евро за литър или с 1,96 на сто за изминалата седмица. За последно цената му е паднала днес и е достигнала 1,50 евро за литър. На месечна база поевтиняването възлиза на 0,05 евро за литър или 3,23 на сто.

При бензин А98 премиум също се отчита низходяща тенденция. За седмица цената му е отстъпила с 0,01 евро за литър или 0,57 на сто. Към днешна дата той се търгува по 1,73 евро за литър. На месечна база спадът на този вид гориво е 0,03 евро за литър или 1,72 на сто.



За последната седмица цената на дизеловото гориво се е понижила с 0,06 евро за литър, или 3,75 на сто - от 1,60 евро до 1,54 евро към момента. За един месец дизелът е поевтинял с 0,2 евро за литър или 11,49 на сто.

Цената на пропан-бутана се е понижила с 0,02 евро за литър или с 2,99 процента. На месечна база поевтиняването при този вид гориво е 0,13 евро за литър или 16,67 на сто. Към момента се продава по 0,65 евро за литър.

При метана не се наблюдава седмична промяна. Цената му се задържа на 1,24 евро за килограм. За последния месец метанът е поскъпнал с 0,03 евро за килограм или 2,48 на сто, като тенденцията е за застой на цената.

Петролът поевтиня на световните пазари на фона на надеждите за трайно примирие в Близкия изток и отваряне на Ормузкия проток, след като в началото на седмицата САЩ и Иран договориха рамково споразумение за прекратяване на войната, започнала в края на февруари. Сортът Брент от Северно море, който е референтен за Европа, закри вчерашната търговия с цена 80,57 долара за барел, като за седмица поевтиня със 7,74 процента, а за изминалия месец - с 24,50 процента, сочат данни на лондонската Междуконтинентална борса (ICE).

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