До часове! Времето прави рязък завой, носи изненада

Рязък завой прави времето до часове, носи изненада

Днес хем ще бъде горещо, хем ще има дъждове с гръмотевици

Днес ще е слънчево, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ).

След обяд главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и до полунощ на места ще превали и прегърми. По-интензивни ще са явленията в планинските райони. Вятърът за кратко ще се ориентира от северозапад, в източната половина от страната ще е от североизток и там временно ще се усили - до умерен.

Максималните температури

Максималните температури ще са предимно между 32° и 37°, малко по-ниски на места в Югозападна България, в София ще са около 31°. Атмосферното налягане е малко по-ниско от средното за месеца и през деня ще се задържи почти без промяна.

Времето на плажа

По Черноморието ще бъде слънчево. Ще духа слаб до умерен вятър от източната четвърт. Максималните температури ще бъдат между 28° и 32°. Температурата на морската вода е около 25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Времето в планините



В планините ще е предимно слънчево. След обяд над масивите в Западна България ще се развива купесто-дъждовна облачност и привечер на места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра - около 19°.

Промяна в четвъртък



В четвъртък и петък ще бъде предимно слънчево. Ще има временни увеличения на облачността, по-значителни през първия ден над крайните западни райони, а в петък - над Родопите. На отделни места там е възможно да превали краткотраен дъжд. Вятърът ще се ориентира от север-североизток, слаб, в Източна България до умерен. Дневните температури ще се понижат и максималните ще са между 28° и 33°.

