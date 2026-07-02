Честит рожден ден на Гонзо

Рожден ден днес празнуват президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо и първият български и балкански космонавт Георги Иванов. "Стандарт" им пожелава здраве, щастие и успехи.

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