Честит рожден ден на Гонзо

Рожден ден днес празнуват президентът на БФС Георги Иванов-Гонзо и първият български и балкански космонавт Георги Иванов. "Стандарт" им пожелава здраве, щастие и успехи.
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