Честит рожден ден на Борислав Цеков. Още именити рожденици

Александър Александров-Кривия, бивш футболист

Борислав Цеков, конституционалист

Димитър Ковачев-Фънки, музикант и бизнесмен

Йорданка Благоева, легендарна лекоатлетка, олимпийска шампионка

Княгиня Калина Сакскобургготска, единствена дъщеря на Симеон Сакскобургготски

Светослав Малинов, политолог

Проф. инж. Стоян Братоев, инженер, изпълнителен директор на „Метрополитен“

Боян Даскалов, режисьор

Петя Силянова, актриса

Д-р Диляна Василева, началник Отделение по нуклеарна медицина в УМБАЛ „Софиямед“

Доц. Таньо Стефанов, началник отделение по Гръдна хирургия в МБАЛ „Бургасмед“

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