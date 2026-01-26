Бащата на Сияна призна за лош порок

"Не пуша цигари. Когато загубих Сияна – пропуших. После, с воля, отказах. До днес." С тези думи Николай Попов започва един от най-емоционалните си и тежки постове във фейсбук, публикуван след поредната катастрофа на пътя с ТИР и смъртта на 9-годишно дете.

Бащата на Сияна разтърси за кой ли път последователите си с лични признания за фаталния ден, в който е загубил детето си. И за нещо, което се е случило отново сега, след като разбира за поредната трагедия на пътя.

"Толкова безразлично. Все едно чете цената на доматите в магазина. Сякаш нещо напълно нормално се е случило. Просто поредното дете. Поредното семейство", пише той. И отправя остри обвинения към държавата и институциите.

По думите му срещу огромните камиони няма защита – "това е гилотина, преса от стомана", но още по-страшно, според него, е отношението на властта.

"Децата на управниците са живи. Повечето дори не са в България. За тях кризата приключи. Аз продължавам да се боря с продънената държава", пише Попов и добавя, че никой не си вдига телефона – нито управляващите, нито опозицията, която според него се интересува единствено от постове и кадрови битки.

