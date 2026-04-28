Българка в чужбина с драматични думи за скъпотията у нас

Не знам как издържат пенсионерите и младите

28 апр 26 | 15:37
Месечният доход за издръжка на българите се увеличава. По данни на КНСБ за тричленно семейство за първите три месеца от 2026 година са необходими 1473 евро или иначе казано това е 73 евро повече спрямо миналата година.

Ръст от КНСБ отчитат и при цените на хранителните стоки - те са се увеличили с близо 3% през последните три месеца, а ръстът спрямо 2025 година е около 6%. Най-голямо е увеличението при зеленчуците - с близо 8%.

Наблюдава се ръст и при цените на хляба и хлебните изделия, както и на месото и месните продукти, които са с близо 4% по-скъпи. Повишение има и в цените на яйцата, кафето, какаото и чая - с около 3%.

На фона на тези цени от синдиката изчисляват, че необходимият доход за храна на един работещ е 329 евро на месец.

Призиви към държавата за редовен бюджет

От КНСБ призовават за навременно приемане на държавния бюджет, както и за засилване на мерките срещу необоснованото покачване на цените на хранителните и нехранителните стоки.

"Цените са страшно високи. Живея в чужбина, идвам тук, тук съм родена, и не знам как издържат хората. Много е скъпо, зеленчуците са безбожно скъпи, не знам пенсионерите как живеят, както и младите хора", сподели потребител пред Bulgaria ON AIR.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров поделя, че малко над милион и половина са наетите лица, което около 60% от тях - те са с осигурителен доход под заплатата за издръжка.

“Има обаче и положителна тенденция - наблюдава се нарастване, което продължава вече поредни години", коментира Димитров от КНСБ.

По отношение на ценовите равнища в страната от КНСБ отбелязват още, че са налице външни фактори, като например конфликтът между Иран и Израел, които оказват влияние върху цените.

От синдиката очакват този ефект да става още по-осезаем през следващите месеци.

