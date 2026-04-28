Българка в чужбина с драматични думи за скъпотията у нас

Месечният доход за издръжка на българите се увеличава. По данни на КНСБ за тричленно семейство за първите три месеца от 2026 година са необходими 1473 евро или иначе казано това е 73 евро повече спрямо миналата година.

Ръст от КНСБ отчитат и при цените на хранителните стоки - те са се увеличили с близо 3% през последните три месеца, а ръстът спрямо 2025 година е около 6%. Най-голямо е увеличението при зеленчуците - с близо 8%.

Наблюдава се ръст и при цените на хляба и хлебните изделия, както и на месото и месните продукти, които са с близо 4% по-скъпи. Повишение има и в цените на яйцата, кафето, какаото и чая - с около 3%.

На фона на тези цени от синдиката изчисляват, че необходимият доход за храна на един работещ е 329 евро на месец.

Призиви към държавата за редовен бюджет

От КНСБ призовават за навременно приемане на държавния бюджет, както и за засилване на мерките срещу необоснованото покачване на цените на хранителните и нехранителните стоки.

"Цените са страшно високи. Живея в чужбина, идвам тук, тук съм родена, и не знам как издържат хората. Много е скъпо, зеленчуците са безбожно скъпи, не знам пенсионерите как живеят, както и младите хора", сподели потребител пред Bulgaria ON AIR.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров поделя, че малко над милион и половина са наетите лица, което около 60% от тях - те са с осигурителен доход под заплатата за издръжка.

“Има обаче и положителна тенденция - наблюдава се нарастване, което продължава вече поредни години", коментира Димитров от КНСБ.

По отношение на ценовите равнища в страната от КНСБ отбелязват още, че са налице външни фактори, като например конфликтът между Иран и Израел, които оказват влияние върху цените.

От синдиката очакват този ефект да става още по-осезаем през следващите месеци.

