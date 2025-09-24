3000 евро глоба за фризьорка, вдигнала цените

Фризьорка от Загреб получава глоба от 3000 евро, защото след въвеждането на еврото в Хърватия през 2023 г. необосновано вдига цените си, без да може да даде разумно обяснение за увеличението. Това е само един от множеството случаи на спекулации, които хърватските власти пресичат още в първите дни на валутната реформа.

Примерът разказа в интервю за NOVA телевизия Нейно превъзходителство Ясна Огняновац, посланик на Хърватия у нас. В разговора с журналиста Нели Тодорова, дипломатът сподели ценен опит от хърватския преход към еврото – и какво може да очаква България в следващите месеци.

Глоби за над 400 000 евро в бюджета

„Имаше хора и търговци, които се опитаха да се възползват от ситуацията. Вместо да обърнат коректно цените от куни в евро, както изискваше законът, те просто ги увеличиха. Това беше санкционирано веднага – с глоби, проверки и граждански контрол“, разказа посланичката.

По думите ѝ, в първите два месеца след валутната смяна, в хърватския държавен бюджет влизат над 400 000 евро от глоби за ценови злоупотреби. Създадена е и специална гореща линия, на която гражданите могат да подават сигнали срещу некоректни търговци.

„Бял списък“ на коректните търговци

Правителството въвежда и „бял списък“ – платформа, в която попадат онези магазини и фирми, които прозрачно обявяват цените си и не участват в манипулации.

„Това мотивира хората да избират къде да пазаруват. Никой не иска да купува от некоректни търговци. След няколко седмици тези практики просто изчезнаха“, отбеляза Огняновац.

Висока инфлация – нисък ефект от еврото

Посланичката подчерта, че Хърватия въвежда еврото в една от най-трудните икономически ситуации – с инфлация от 11%, вследствие от пандемията, войната в Украйна и проблемите с глобалните доставки.

„И въпреки това – анализите на Евростат и нашия национален статистически институт показаха, че само 0,2% от инфлацията се дължи на еврото. Истинските причини бяха извън Хърватия и извън валутния преход“, уточни Огняновац.

Доходите растат, БВП се удвоява

Фактите обаче показват, че икономическите показатели на страната се подобряват значително след въвеждането на еврото:

Средната заплата на хърватите скача от 1000 евро през 2022 г. на 1500 евро през 2024 г.

Брутният вътрешен продукт на човек от населението се увеличава от 12 000 на 22 000 евро за едно десетилетие – от влизането в ЕС до сега.

Хърватия получава за първи път в историята си инвестиционен кредитен рейтинг „А“, което подобрява условията за заеми, както за бизнеса, така и за държавата.

Еврозоната дава глас – и защита

„Когато си част от еврозоната, вече не си просто пасивен наблюдател. Имаш глас. Участваш в определянето на бъдещето на валутата, на лихвените проценти, на икономическите решения“, обясни посланик Огняновац.

Тя даде пример с България:

„Вашият лев е вързан за еврото, но не участвате в процеса на вземане на решения. След 1 януари и гуверньорът на БНБ ще има място на масата, както ние имаме сега. Това е важна стъпка.“

България е в по-добра позиция от Хърватия тогава

Според дипломата, България днес е в по-добра икономическа ситуация, отколкото Хърватия при въвеждането на еврото.

„Инфлацията у вас е по-ниска. Няма пандемия, няма същите глобални сътресения. Всичко е много по-организирано. Вашето правителство действа стъпка по стъпка и подготвя гражданите“, коментира тя.

Евро без изненади

Посланичката споделя и личен спомен от момента на валутната смяна:

„На 31 декември 2022 г. изтеглих куни от банкомат. В 1 часа след полунощ на 1 януари – вече изтеглях евро. Никакви проблеми, никакви опашки. Всичко мина гладко.“

Тя е убедена, че същото ще се случи и у нас – ако се следват стъпките и се реагира на опитите за спекулации.

И последно – личен мотив

„Получавам заплатата си в евро, но трябва да я обменям за левове. Плащам по няколкостотин евро годишно на банките – пари, които бих могла да похарча в някой от прекрасните ви магазини. Еврото ще улесни и мен“, казва с усмивка Ясна Огняновац.

