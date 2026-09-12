3000 евро глоба за фризьорка, вдигнала цените
Какъв е опитът на Хърватия с еврото? Говори посланик Ясна Огняновац
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Какъв е опитът на Хърватия с еврото? Говори посланик Ясна Огняновац
Депутат от Русе намери изгубен портфейл с 800 лева и публикува съобщение в социалните мрежи, за да издири собственика му. Няколко часа по-късно портмо...
Здравка Момчилова фризира със страст шампионите от "Лудогорец" и техните съпруги
Много малко са качествените чужденци, които идват да играят в България. Сред тях определено е Марсело Насименто да Коща или просто - Марселиньо. Крило...