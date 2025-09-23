Наталия Михалевска: МОН с програма за живи класни стаи

От януари програмата “България - Образователни маршрути” ще се реализира с европейски средства, отпуснати от Европейската комисия с много повече възможности. Новината съобщи Наталия Михалевска, зам.-министър на образованието и науката, по време на специална среща с децата на Кюстендил. В нея участваха повече от 100 ученици в Кюстендил. Децата от 4 до 8 клас станаха първите участници в кампанията „Чудесата на България – образователни маршрути“, организирана от Общество „Културно наследство“ – българският представител на най-голямата и най-влиятелна европейска организация за опазване на културното наследство на Стария континент Европа Ностра.

Специални гости на срещата бяха Габриел Вълков, председател на парламентарната комисия по въпорсите на младежта и спорта, народният представител от ДПС-Ново начало Николай Златарски, велбъждски епископ Исаак.

Вълнуваща лекция за Чудесата на България и Кюстендил изнесе Славка Бозукова, председател нан Общество "Културно наследство".

Наталия Михалевска съобщи за успеваемостта на програмата, която е една от най-предпочитаните от училищата в България. Около 40 000 деца са преминали тези маршрути.

Според нея екскурзиите не са достатъчни за опознаване на културно-историческото наследство, затова Министерството на образованието и науката създава “България - Образователни маршрути”. Това е програма за живи класни стаи. Тя цели за образование и опознаване на културно-историческото богатство на България.

Маршрутите могат да бъдат осъществени според областта, възрастта и предпочитанията.

Михалевска сподели, че съвременното образование няма как да бъде само на едно място в определено време. То може да бъде навсякъде - галерията, музея.

Съвременните хора имат различно мислене и обучението непременно трябва да бъде свързана с интерактивно обучение.

Тя призова учениците да участват и в другия проект на МОН - "Неразказаните истории на българите". В нея може да учениците да опишат хората, с които се гордеят, било то и от техния род.

