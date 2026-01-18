Заради пост в Тик Ток българин уби чичо си в Кипър

Кипърската полиция беше мобилизирана в Пафос след смъртоносен сблъсък в района на Пегея, жертва на който стана 41-годишен мъж от България.

По последни данни 30-годишен мъж е извадил нож, ранявайки смъртоносно 41-годишния мъж, като властите са го арестували малко след това. Убиецът е бил племеник на жертвата, а враждата е станала заради публикация в Тик Ток, научи "Стандарт".

Според първоначалната информация 41-годишният българин, постоянно пребиваващ в Кипър, е пътувал от Лимасол до Пея заедно с още четирима души с намерението да се срещне с 30-годишния мъж, който впоследствие е арестуван, за да разрешат лични разногласия, свързани с публикация в социалната мрежа.

По време на срещата е възникнал бой, при който 30-годишният мъж е извадил нож, ранявайки смъртоносно 41-годишния.

Жертвата е откарана в болница. Мъжът е починал от нараняванията си. 30-годишният мъж е арестуван на място.

Кипърските власти съобщиха името на убития българин - Георги Маринов Иванов.

Отделът за разследване на престъпления в Пафос продължава разследването на обстоятелствата около инцидента, като властите се фокусират върху историята на спора и хода на събитията, довели до фаталния край. Помощник-директорът на полицията Михалис Николау потвърди, че групите са се срещнали заради лични спорове, породени от публикации в TikTok. Според него конфликтът е свързан с оплакване заради „неморални“ видеа в платформата.

