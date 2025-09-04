Рекордно количество марихуана задържаха на "Капитан Андреево"

Рекордно количество марихуана задържаха на Граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево" при напускане на България към Турция

Това съобщи на брифинг в Областната дирекция на МВР в Хасково окръжният прокурор Иван Стоянов.

Пратката е 194 кг и се оценява на над 3,1 млн. лв.

Открита е в камион с полуремарке със сръбска регистрация при щателна митническа проверка. По случая е задържан за 72 часа 52-годишен сръбски гражданин, на който предстои утре да му бъде поискан постоянен арест. Мъжът признал вината си, но отказал да дава обяснения.

Законът предвижда наказание "лишаване от свобода" за срок от 10 до 15 години и глоба от 100 000 до 200 000 лева, ако вината му бъде доказана.

Тирът е пристигнал на пункта на 1 септември вечерта на път за Турция. Бил е наблюдаван през целия път, тъй като е имало съмнения, че пренася дрога. Камионът е тръгнал от Испания, а у нас е влязъл от Румъния през Дунав мост II , обясни Емил Борисов зам.- директорът на ГДБОП. У нас, някъде в Западна България, влекачът е бил сменен. На проверяващите направило впечатление и празното ремарке. Дрогата във 194 пакета, е извадена от тайника на "Капитан Андреево", след като е преминал през рентгена.

Акцията е осъществена при съвместна работа на Главна дирекция "Борба с организираната престъпност" при МВР и Агенция "Митници". Товарното превозно средство е влязло от Румъния у нас през Видин - Калафат.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com