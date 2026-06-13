Рекордно количество марихуана задържаха на "Капитан Андреево"
Дрогата се оценява на над 3, 1 милиона лева
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Дрогата се оценява на над 3, 1 милиона лева
Контрабандните маски са иззети от митничарите на ГКПП „Капитан Андреево“
Намерени са близо 1,5 кг златни и сребърни бижута
Опашката, която на моменти през последните четири дни се извиваше на 20 км. пред първа бариера на ГКПП Капитан Андреево днес вече е напълно стопена. О...