Потресаваща катастрофа. Кола виси на мост

Потресаваща катастрофа в София. За нея съобщават очевидци във Фейсбук.

Инцидентът е станал в кв. "Филиповци". Лек автомобил се е ударил в страничната преграда на мост, като задната му част е останала на пътя, а предницата виси от моста.

"Инцидент на моста в кв. Филиповци над Околовръстния път. Преди минути автомобил катастрофира и се е надвесил опасно над околовръстния път. Движението е затруднено, а мястото е опасно. Бъдете внимателни, ако минавате оттам!", предупреждават във Фейсбук групата на кв. "Филиповци".

Към момента няма информация за пострадали хора.

