Крими

Потресаваща катастрофа. Кола виси на мост

Към момента няма информация за пострадали хора

18 сеп 25 | 22:28
1210
Фатме Мустафова

Потресаваща катастрофа в София. За нея съобщават очевидци във Фейсбук.

Инцидентът е станал в кв. "Филиповци". Лек автомобил се е ударил в страничната преграда на мост, като задната му част е останала на пътя, а предницата виси от моста. 

"Инцидент на моста в кв. Филиповци над Околовръстния път. Преди минути автомобил катастрофира и се е надвесил опасно над околовръстния път. Движението е затруднено, а мястото е опасно. Бъдете внимателни, ако минавате оттам!", предупреждават във Фейсбук групата на кв. "Филиповци". 

 

Към момента няма информация за пострадали хора.

 

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Фатме Мустафова

Още по тема Крими
Още от Крими
Коментирай
0 Коментара
Beatris
преди 21 минути

Живеех с диабeт 8 години и мечтаех за ноpмален живот всеки ден. Днес съм без лекapства, нивото на захарта е идеалнo. Това е чудo, което се превърна в реалнoст за мен-и може да се случи с вас, но само това лекapствo ми пoмогна: -- https://da.gd/bion

Откажи