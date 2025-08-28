Петя Банкова с фрапиращо признание за Паскал

"Като направих кадровите промени в Агенция „Митници“, касаещи преместване на оперативни служители от Капитан Андреево към други митнически подразделения, тогава от няколко места чух следното: „Нищо няма да промениш, всичко ще си върви зад гърба ти и ти излезна най-глупава“ и „Знаеш ли, че Паскал изпраща на Асен Василев всеки месец по 150 хил. евро, като вярва, че част от тях ти биват предавани. Той в момента ти е бесен /имам предвид Паскал/, че ти плаща, а шефката на Митници маха негови хора“. Нямам представа парите как са се движили, и дали и на кого Паскал ги е предал".

Това са част от показанията на бившата шефка на Агенция "Митници" Петя Банкова, дадени през ноември 2024 година по аферата в агенцията, пише "Епицентър". Днес тези показания стават особено актуални сега със завръщането на Паскал в България.

След близо 11 месеца задържане в Сърбия, Никола Николов Паскал бе екстрадиран у нас. Той е основен обвиняем по дело, известно като аферата „Митниците“, включващо обвинения за организирана престъпна група, длъжностни престъпления, пране на пари, подкупи и контрабанда. С пристигането на Паскал се очаква досъдебното производство да влезе в активна фаза.

В присъствието на адвокат на Николов е предявено обвинението му за участие в организирана престъпна група за контрабанда, пране на пари и корупция, съобщава БНТ, позовавайки се на свои източници.

Твърди се, че в нея участват още бившият главен секретар на МВР Живко Коцев, бившата шефка на Агенция "Митници" Петя Банкова и баща и син Марин и Стефан Димитрови, сочени за приближени на Паскал.

Това потвърди пред БТВ адвокат Людмил Рангелов, защитник на друг ключов обвиняем – бившия директор на Агенция „Митници“ Петя Банкова.

„От ноември миналата година няма никакво процесуално развитие по делото. Сега, когато всички обвиняеми са на разположение на българските власти, делото най-сетне ще започне да се движи“, коментира адв. Рангелов.

Днес се очаква Паскал да бъде разпитан от Антикорупционната комисия.

Преди година шефката на Агенция "Митници" Петя Банкова даде показания по аферата в агенцията, застигнала на най-високо ниво - бившия финансов министър Асен Василев.

Получаването на пари КЕШ присъства в цялата политическа дейност на лидерите на ПП-ДБ. През май 2024 изтече скандален запис от среща на Кирил Петков, Асен Василев, Николай Денков и Лена Бориславова "по време на последните парламентарни избори преди съставянето на Сглобката". В него се говори за "неофициален кеш", "официален кеш", "кеш в торби" и това да има "въобще кеш”.

Няколко месеца по-късно за КЕШ говори и бившата шефка на митниците Петя Банкова.

От скандалните й признания става ясно, че контрабандистът Стефан Димитров всеки месец е давал по 200 000 евро на Бойко Рашков, а “Паскал” захранвал Асен Василев с по 150 000 долара месечно.

Петя Банкова подробна разказва, че “Асен Василев е краен получател на стотици хиляди левове подкупи от контрабанда”.

Показанията, които предизвикаха буря на политическата сцена, са били прочетени и коментирани по време на заседание на Софийския апелативен съд тази седмица, на което се разглежда молба на друг обвиняем - Стефан Димитров, който остана в ареста.

Банкова е с повдигнато обвинение за участие в организирана престъпна група, като е обвинена заедно с баща и син Марин и Стефан Димитрови, Никола Николов - Паскал, който беше задържан в Сържия, и бившият главен секретар Живко Коцев. Банкова беше пусната от ареста срещу гаранция от 10 000 лева.

Стефан Димитров всеки месец е давал по 200 000 евро, предназначени за Бойко Рашков и за друго лице, като произходът на средствата са от осъществявана от Димитров лихварска дейност с бързи кредити, казва Банкова пред разследващите.

Според показанията й Асен Василев е сменял само ръководните длъжности в Агенция "Митници", за да може по този начин да овладее контрабандни канали и съответно всички приходи от тях да отива към него. Василев не е искал да бъдат сменяни служителите на оперативно ниво, през които оперативно преминават контрабандните канали.

Банкова имала само оперативна информация за определени лица, работещи в "Митници", които са били част от тези контрабандни канали и решила да ги размести с цел пресичане на каналите. Но след това Жана Токова и Лъчезар Ставрев са започнали да я атакуват защо си е позволила да прави смени на служители без знанието и разрешението на Василев. Те са заръчали на Банкова да възстанови тези служители на длъжностите им.

Според Петя Банкова по това време е започнала и да получава заплахи от конкретни лица, като те са били свързани с кариерното й развитие, физическото й оцеляване и семейството, като в същото време е предупреждавана да не си позволява да прави промени на ГКПП "Капитан Андреево".

Като пример за схемите бившата шефка на митниците е посочила преминаването на контрабандна стока през ГКГТП, чиито началник е Георги Господинов. Подкупите се дават от Господинов на Илиян Хаджийски, който е зам.-директор на Митница Пловдив, който от своя страна ги предава Ева Харизанова, директор на Митница Пловдив, а тя от своя страна ги дава на Павел Тонев, след което парите стигат до Асен Василев.

Ето какво още казва Банкова:

"- Общо взето всички кадрови промени в АМ, които направих на ръководни длъжности, са инициирани от страна на Асен Василев, след като той ми е разпоредил лично, както и чрез активната намеса на Лъчезар Ставрев или Жана Токова.

- Асен Василев искаше да сменя само всички ръководни кадри, с посочени от него лица за да може да овладее, контрабандни канали и съответно всички приходи от тях да отива към него, защото Асен Василев не желаеше да бъдат сменяни, служители на ниско ниво, през които оперативно минават контрабандните канали.

В показанията си Банкова споменава и името на Стефан Димитров, Живко Коцев и Бойко Рашков. Според нея Димитров й е споделил, че е близък с Бойко Рашков, а пък Рашков от своя страна е лицето, което диктувало на Кирил Петков и Асен Василев къде и какви кадрови промени да бъдат правени в цялата държава, но двамата не са изпадали в подробности. Освен това Стефан Димитров й бил казал, че Бойко Рашков финансирал дейността на "Продължаваме промяната".

Също така Петя Банкова е разказала, че Стефан Димитров й е споделил още, че баща му Марин Димитров и Бойко Рашков се разбрали да компрометират Бойко Борисов чрез свидетелски показания за купуване на гласове в полза на ГЕРБ. И тук Банкова посочва, че получила информация, че Стефан Димитров всеки месец е давал по 200 хил. евро, предназначени за Бойко Рашков и за друго лице, като произходът на средствата са от осъществявана от Димитров лихварска дейност с бързи кредити.

До мен беше достигнала информация, че с активното участие на конкретни служители от АМ, между които и тези, които споменах съществуват изградени контрабандни канали, които целят незаконно пропускане на контрабандни стоки, като за целта, тези служители събират подкупи, които впоследствие се делят и в крайна сметка достигат до Асен Василев. Мога да дам конкретен пример за такъв контрабанден канал: При преминаване на контрабандна стока през ГКПГ Капитан Андреево и Лесово, чиито „ръководител“ на контрабандния канал е „Шопа“ и Стефан Марашев се събират пари, които впоследствие се дават на Павел Тонев. Респективно Павел Тонев ги дава на Лъчезар Ставрев, тъй като Тонев и Ставрев демонстрираха изключително близки и доверени отношения. Така впоследствие Ставрев ги предава на Асен Василев.

Друг пример е при преминаване на контрабандна стока през ГКГТП чиито началник е Георги Господинов, парите да се дават от Георги Господинов на Илиян Хаджийски - зам.-директор на Митница Пловдив, който от своя страна ги предава Ева Харизанова - директор на Митница Пловдив, тя от своя страна на Павел Тонев, след което пътят на парите е същия, който описах, докато стигнат до Асен Василев.

Конкретни суми пари не мога да посоча в момента, но съм ги записала в иззетите ми бележки и ако ми се предоставят ще мога да ги цитирам с точност. По моя информация за преминаването на един камион с „Вейпове“, подкупа е 120 хил. лева на камион.

Искам да допълня, че по моя информация подкупите основно се делят на лек трафик и тежък трафик. Подкупите от лекия трафик отиват в Хасково, от където не ми достигна време да разбера как се разпределят.

По отношение на лице, известно с прякора „Паскал“ заявявам, че не мога да кажа нищо конкретно за него. Не знам и дали Стефан Димитров го познава. Докато ме конвоираха към ареста на връщане от първата мярка в конвойния автомобил попитах Стефан Димитров дали познава „Паскал“, същият потвърди познанството си.

