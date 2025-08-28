Паскал на разпит. Първи СНИМКИ

След екстрадицията на Никола Николов-Паскал у нас, днес той се яви в Антикорупционната комисия да даде обяснения по делото за контрабанда и корупция, по което е обвинен.

Той е задържан до 72 часа. Засега информация от Софийската градска прокуратура по случая няма. Не е ясно дали и от държавното обвинение ще поискат постоянния му арест от съда, предава NOVA.

Паскал беше обвинен през миналата година задочно като участник в престъпна група за контрабанда и корупция заедно с бившата директорка на митниците Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и други трима.

Вчера 64-годишният мъж беше върнат на „Калотина”, но медиите не бяха допуснати в граничния пункт.

Снимка: Георги Карамфилов, NOVA

Снимка: БТА

Снимка: bTV

В ъндърграунд средите Никола Николов - Паскал е наричан "кралят на цигарите", според информация на БНТ. Твърди се, че държи най-големия канал за трафик на тютюневи изделия. Има данни, че количествата цигари, преминали през този канал в последните 3 години, се увеличили няколко пъти.

Той е от Димитровград. Още през 80-те години на миналия век той започнал работа като митничар в Свиленград, но работното му място било граничният пункт "Капитан Андреево". Има твърдения, че тогава е станал сътрудник на "Държавна сигурност".

През 1995 г. напуснал митниците и тогава започнало развитието му в контрабандния бизнес, първо като съдружник на Иван Тодоров - Доктора.

За да не привлича внимание, през последните повече от 15 години Никола Николов - Паскал живеел близо до Кавала в Гърция. Дори се твърди, че дълго време е живял в ТИР, превърнат в каравана край брега на Бяло море. През 2021 година се върнал у нас и дори регистрирал фирма. В началото на 2024 година неочаквано затворил офиса и отново напуснал страната.

"Случаят с Паскал е уникален, защото предизвика едни от най-сериозните сътресения в системата на МВР и митниците". Това заяви в ефира на БНТ експертът по сигурност в Центъра за изследване на демокрацията (ЦИД) Тихомир Безлов.

"До този момент не е имало арест на директор на митница, както и обвинения срещу главния секретар на МВР. Това е изключително голям случай, който остави политически следи", подчерта той.

По думите му Паскал е регионален играч, а не голям фактор.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com