Шокиращ обрат с Паскал! Какво се случва

07 окт 25 | 14:41
Стандарт Новини

Изключително изненандващ и невероятен обрат по аферата „Митници“ – Софийският градски съд позволи на Никола Николов-Паскал, сочен за контрабандист №1 у нас, да замине за лечение в Германия.

Причината – Паскал страда от тумор в мозъка и сериозно сърдечно заболяване, а според съдебното решение най-доброто лечение се предлага именно там.

Паскал вече е бил веднъж в Германия за няколко дни и се е върнал, но сега ще замине отново, тъй като лечението му ще е продължително.

Решението на съда е предизвикало остри реакции, тъй като мъжът бе издирван повече от година, а прокуратурата твърдеше, че той е „мозъкът“ на контрабандната схема, довела до ареста на бившата шефка на Агенция „Митници“ Петя Банкова, бившия главен секретар на МВР Живко Коцев и други висши служители.

След екстрадицията му от Сърбия Паскал бе пуснат срещу 50 000 лв. гаранция и му беше забранено да напуска страната. Въпреки това съдът му позволи пътуване, без прокуратурата да възрази.

„Изненадващо е, че нито прокуратурата протестира решението, нито защитата на Паскал го обжалва. Това буди сериозни въпроси“, коментират юристи.

