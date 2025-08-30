Паскал призна за схемата. Даде показания срещу Асен Василев и Бойко Рашков

Николай Николов – Паскал с нови показания пред разследващите.

Разкритията пред съда

В съдебната зала стана ясно, че в показанията си пред разследващите Паскал е заявил, че контрабандната дейност, в която е участвал, е била подпомагана от Асен Василев и Бойко Рашков.

По думите му, тази информация му е била предадена от друг от основните обвиняеми по аферата в митниците – Стефан Димитров. Николов твърди, че помощ за престъпната дейност са оказвали също бившият главен секретар на МВР Живко Коцев и освободената по-рано от ареста бивша директорка на Агенция „Митници“ Петя Банкова.

Прокуратурата поиска за Николов най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“, изтъквайки, че има опасност той да се укрие или да извърши друго престъпление. Държавното обвинение подчерта, че за съществуването на организирана престъпна група не е необходимо всички участници да се познават лично.

Пътувания по време на издирване и здравословни проблеми

Съдът обаче обърна внимание на сериозни пропуски в издирването на Паскал от страна на МВР. Въпреки че е обявен за издирване през април 2024 г., след арестите на Банкова и баща и син Димитрови, са налични данни за негови пътувания на територията на България, включително до ГКПП „Капитан Андреево“, през май месец.

Магистратите определиха усилията по издирването му като „доста формални“ и отбелязаха липсата на призовки, изпратени на известните адреси на Николов.

Защитата на Паскал представи пред съда документи от сръбските власти за задържането му и последвалия му престой под домашен арест. Самият Николов е поискал предсрочно да бъде върнат в България, за да се изправи пред правосъдието. Като основен мотив за искането на по-лека мярка той изтъкна влошено здравословно състояние и необходимост от операция в Германия.

Контекст на аферата

Софийският градски съд пусна Никола Николов-Паскал под гаранция в размер на 50 000 лв. Той има 15-дневен срок, за да ги внесе. Определението подлежи на обжалване пред Софийския апелативен съд до три дни. Ако има обжалване, делото там ще се гледа на 4 септември. Николов следва да бъде освободен, след като внесе сумата.

По-рано Софийска градска прокуратура поиска постоянния му арест. Днес изтече срокът от 72 часа, за който беше задържан соченият за контрабандист 64-годишен мъж. Обвиняемият беше въведен в съдебната зала със 7 служители на ГД „Охрана”.

Припомняме, че Николов беше екстрадиран у нас в сряда от сръбските власти и закаран в следствения арест. В четвъртък Паскал прекара 3 часа и половина в Антикорупционната комисия, където е дал обяснения и е представил документи за лечение на здравословен проблем в Сърбия.

Стана ясно и че той сам е поискал да бъда върнат в България предсрочно. Тогава му бяха повдигнати и обвинения за участие в организирана престъпна група, контрабанда на два тира цигари и държане на акцизна стока. Николов е признал, че познава двама от другите обвинени - баща и син Марин и Стефан Димитрови, но не и бившата шефка на Агенция "Митници" Петя Банкова.

