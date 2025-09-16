Първи подробности за жената, намерена в гребния канал

Стана ясно, коя е жената намерена в гребния канал в Пловдив.

Около 8.20 ч. днес във Второ РУ постъпил сигнал чрез тел. 112 за забелязано безжизнено тяло в гребния канал в Пловдив.

Установена е самоличността на жена на 43 години.

Предстои аутопсия да изясни точните причини за настъпилата смърт.

Припомняме, че тяло на жена беше открито тази сутрин във водите на Гребната база. На зловещата находка са се натъкнали служители на "Общинска охрана".

Според първоначалната информация трупът е бил забелязан във водата, в северната част на съоръжението — в близост до моста, който свързва двата бряга на канала. Веднага е подаден сигнал на телефон 112, след което на място са изпратени екипи на Криминална полиция, патрулни автомобили и специализиран водолазен екип от сектор „СОД“ към пожарната.

Районът около моста е отцепен, като на мястото се извършва оглед.

