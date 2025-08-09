Отиде си дългогодишен журналист в БНТ в тежко меле.

Борислав Бързачки с корени от село Стоб е загиналият в тежката катастрофа край Разлог на прохода "Предела".



Пътният инцидент стана в петък около 15:00 часа на път II-19 в района на бензиностанция ШЕЛ край Разлог.

Борислав се движил с фирменият автомобил на ЕЛИТ КАР, като няй-вероятно му е прилошало, изгубил е контрол над автомобила и се ударил в камион на разложката фирма ТРИАДА, където е починал на място.

По информация на Pirinsko.com при сблъсъка е загинал 52-годишният Борислав Бързачки от Благоевград дългогодишен журналист в БНТ Благоевград. Колегите му го описват като човек с прекрасно чувство за хумор, човечност, приятелство и висок професионализъм.

Освен бивш оператор в БНТ той е бил и звукорежисьор в БНР.

„Животът е един миг, но ние всички ще го помним с прекрасното му чувство за хумор, човещина, приятелство и професионализъм. Светла памет, Боби!“, написаха негови близки и колеги в социалните мрежи.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com