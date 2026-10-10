Нови разкрития: осмокластникът, убил майка си, сам се обадил на 112

14-годишното момче, привлечено като обвиняем за убийството на 45-годишната си майка в Пловдив, сам е подал сигнал на телефон 112, а пристигналите на място полицаи са го задържали. Това съобщиха на съвместен брифинг Окръжна прокуратура – Пловдив и Областната дирекция на МВР.



Разследването се води като следствено дело под надзора на Окръжната прокуратура.



„Към момента имаме привлечен обвиняем по досъдебното производство. Това е непълнолетно лице на 14 години, в роднинска връзка с пострадалата“, заяви зам.-окръжният прокурор Анна Викова.

На момчето е повдигнато обвинение по чл. 116 от Наказателния кодекс за убийство на родител.



По думите на Викова разследващите вече имат версия за причината за случилото се, но подробности за семейните отношения не бяха разкрити.



„Мотивът е изключително личен, свързан със семейството“, заяви прокурорът.



От прокуратурата уточниха, че към този момент няма данни между майката и сина да е имало предишни конфликти.



Момчето е на 14 години и е ученик в осми клас. От прокуратурата отказаха да разкрият какво е разказал той за случилото се и дали е направил самопризнания.



„Не мога да ви отговоря на този въпрос. Но е съдействал в хода на разследването“, каза Викова.Окръжната прокуратура ще поиска от съда непълнолетният да остане за постоянно в ареста. В момента той е задържан за 48 часа – максималният срок преди внасянето на искането за мярка при непълнолетно лице.



За престъплението, в което е обвинен, законът по принцип предвижда между 15 и 20 години затвор, доживотен затвор или доживотен затвор без замяна. Заради възрастта на обвиняемия обаче се прилагат специалните правила за наказателната отговорност на непълнолетните.



„С оглед факта, че към наказателна отговорност е привлечено лице, което е непълнолетно, законът предвижда редукция. Най-високият размер е от 3 до 10 години лишаване от свобода“, обясни Викова.



Директорът на ОДМВР – Пловдив старши комисар Васил Костадинов разкри и как полицията е стигнала до момчето. Оказва се, че именно то е уведомило властите за случилото се.



„Извършителят подава сигнал на 112 за това, че е извършил деянието. Реагирали са незабавно служители на Трето районно управление, които на място го установяват, задържат, запазват местопроизшествието и докладват по съответния ред“, заяви Костадинов.



След това са започнали процесуално-следствените действия за документиране на престъплението.

По данни на полицията до този момент 14-годишният не е попадал в полезрението на органите на реда.



„Няма данни за някакви противообществени прояви или деяния в предходен период“, каза директорът на полицията.



Момчето живеело сравнително отскоро с майка си в Пловдив и тази година за първи път учело в града. Преди това е живяло при баба си и дядо си в Стара Загора, откъдето е и майка му. Родителите му са разделени от години, а бащата не е живеел с тях.



Убийството е извършено с остър предмет. Предполагаемото оръжие е намерено, като са назначени експертизи, които трябва да изяснят точния механизъм на престъплението.



„Събрани са достатъчно доказателства, които на този етап по несъмнен начин говорят за това, че той е извършителят на престъплението“, заяви старши комисар Костадинов.



На този етап полицията и прокуратурата не правят заключения за психическото състояние на момчето. Предстои да бъдат назначени съответните експертизи.

„На този етап не бихме могли да кажем за някакво особено психическо състояние. В хода на разследването ще бъдат назначени съответните експертизи, които ще установят състоянието му“, допълни Костадинов.



Очаква се утре да бъде внесенео искането на прокуратурата пред съда за постоянното задържане на осмокласника.

Източник: TrafficNews.com

