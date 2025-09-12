Нови потресаващи факти за Никола с АТВ-то!

Следовател Мариан Маринов даде нови ужасяващи подробности за тежкия инцидент с АТВ в курорта "Слънчев бряг".

„5 камери са заснели абсолютно целия маршрут на Никола Бургазлиев при инцидента в „Слънчев бряг”, при който загина майката Христина, а детето ѝ Мартин е все още в болница. Бургазлиев не спира, той преминава през тях и спира в стената на хотела, без никаква видимо спирачно усилие, без видимо задействане на спирачния педал.

Механизмът на удара е установен визуално. Анализът на тези обстоятелства ще се прави с оглед субективното отношение на водача, но и експертизата ще даде отговор”. Това разказа ексклузивно в „Телеграфно подкастът" следователят и говорител на НСлС Мариан Маринов. Той разкри още, че АТВ-то е напълно здраво – не само педалът на спирачката, но и този на газта.

„АТВ-то тежи 1 тон. Измерихме всяка от осите - 550 е задната и около 500 кг е предната. Общото тегло става 1050 кг. Много по-тежко и много по-страшно е това превозно средство. Много бързо ускорява и е като един снаряд, изтребител и при неопитен водач той много лесно може да загуби контрол, особено когато се ускорява в завой – да го увлече в посоката на завиване и той да не може да го овладее”, разказа още той.

