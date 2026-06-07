Нови детайли за трагедията на "Челопешко шосе" и "Калашниците"

Нови детайли излизат наяве след тежката катастрофа на "Челопешко шосе", при която загинаха четирима души, а трима бяха приети в болница в критично състояние. Докато разследването напредва, прокуратурата започна проверка на доходите на един от обвиняемите, както и на обстоятелствата около издаването на шофьорската му книжка. В същото време жители на квартала, в който живеят задържаните, отхвърлят твърденията, че мъжете са се занимавали с престъпна дейност.

В понеделник съдът трябва да реши дали двамата обвиняеми да останат за постоянно в ареста. Срещу тях са повдигнати обвинения за причиняване на тежко пътнотранспортно произшествие с умисъл, довело до смъртта на повече от един човек.

Минути след сблъсъка на мястото първи пристигат екипите на районната пожарна служба в Кремиковци, намираща се само на метри от мястото на инцидента.

Дежурните пожарникари Благой Благоев и Даниел Влахов разказаха пред NOVA, че чули силен удар и веднага излезли да видят какво се случва.

„Ударът беше изключително силен. Видяхме обърнатия автобус и веднага тръгнахме към мястото“, спомня си Благоев.

Когато пристигнали, пред очите им се разкрила тежка картина – горящ автомобил, множество ранени и хора, които не успявали сами да се евакуират.

Пожарникарите започнали едновременно да гасят пламъците и да извеждат пострадалите от автобуса.

„Времето беше изключително малко. В превозните средства все още имаше хора. Трябваше да действаме много бързо“, разказва Влахов.

По думите им, ако пожарната се е намирала по-далеч, последствията е можело да бъдат още по-тежки.

„Можеше да се стигне до изгорял автобус с хора вътре“, казват спасителите.

В автобуса са пътували 15 души, сред които и деца. Част от тях викали за помощ, докато чакали да бъдат изведени на безопасно място.

Според разказите на пожарникарите, в хаоса след катастрофата близки на един от участниците в гонката започнали да проявяват агресия.

„Викаха, отправяха заплахи и ни пречеха да си вършим работата“, твърди Влахов.

По това време шофьорът на автобуса все още бил в шок от преживяното.

В квартала, където живеят двамата обвиняеми, настроенията са различни. Повечето жители отказват да говорят пред камера, като посочват, че скърбят за загиналите, които също са техни съседи и близки.

Други обаче защитават задържаните.

„Дали Васил, дали Миро – изкарват ги като група гангстери, а това не е така. Винаги са се отзовавали, когато някой е имал нужда от помощ“, казва местният жител Владимир Георгиев.

Той допълва, че е научил от свои познати, че Васил е един от шофьорите, участвали в инцидента.

„Има няколко момчета, които са от групата „Калашниците“. Някои имат бизнес, други работят нормална работа. Васил е добро момче. Има няколко автомобила“, твърди Георгиев.

По думите му групата, известна в квартала като „Калашниците“, е от столичния квартал „Ботунец“, а част от членовете ѝ имат полицейски регистрации.

Междувременно прокуратурата разширява обхвата на разследването. Освен обстоятелствата около самата катастрофа, ще бъдат проверени финансовото състояние на един от обвиняемите, произходът на средствата му и автентичността на шофьорската книжка, с която е управлявал автомобила.

Очаква се развитието по делото да продължи още в началото на седмицата, когато съдът ще се произнесе по искането за постоянен арест на двамата обвиняеми. До тогава разследващите продължават да събират доказателства, а въпросите около една от най-тежките катастрофи в София през последните години остават повече от отговорите. пише "Вести".

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