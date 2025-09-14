Нов кошмар с градския транспорт. Има пострадали

Тежко меле е станало между автобус на столичния градски транспорт, обслужващ линия 78, и лека кола. Инцидентът се е случил около 17:00 часа днес, информира bTV.

По данни на полицията, пострадали са двамата шофьори. Те са откарани са в болница за преглед.

Тепърва ще се установяват причините за инцидента.

В средата на август 21-годишен младеж със стаж зад волана от две седмици се врязва в чакащия на червен светофар автобус на градския транспорт. При тежкия инцидент, който стана на светофар на бул. "Константин Величков", загина един човек.

Шофьор с книжка от дни, но вече с множество нарушения, заби колата си в автобус на столичния градския транспорт. Загина човек, а други са в болница с опасност за живота.

