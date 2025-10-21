Мъж с чук нападна прокурор до дома му

Нападнаха прокурор от Софийската градска прокуратура. Извършителят е бил маскиран мъж, въоръжен с чук, съобщи NOVA.

Инцидентът е станал около 20:30 часа в понеделник вечер в подземния гараж на жилищната сграда, в която живее магистратът, в столичния квартал „Студентски град“.

По първоначална информация нападателят е причакал прокурора при влизането му в гаража. След нанесения удар той е успял да избяга и в момента се издирва от полицията. На място са пристигнали екипи на СДВР и криминалисти, които извършват оглед и събират доказателства.

От прокуратурата към момента не дават официална информация за състоянието на пострадалия, нито за възможните мотиви зад нападението. Не се изключва нито личен, нито професионален мотив, като работата по случая продължава.

Очаква се в следващите часове официално изявление от прокуратурата и МВР с повече подробности за състоянието на магистрата и хода на разследването.

