Луд екшън в столичен квартал. Почерня от полиция

Пореден екшън се е разиграл в столичния квартал "Връбница" 2. Полицаи са тръшнали на земята и закопчали белезниците на мъж, съобщава БЛИЦ.

Крими сцената се е разиграла на ул. Атанас Цветанов до блок 615.

"Патрулката просто спря автомобила и изкараха шофьора извън возилото. Само минути по-късно вече на място имаше и втори полицейски автомобил", коментира очевидец.

"Изкараха нещо от колата, след като я претърсиха. Сигурно са действали по сигнал, според мен става въпрос за наркотици. Изкараха нещо от возилото и го оставиха върху капака. Не знам какво следва", разказа свидетел.

