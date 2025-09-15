Крими

Луд екшън в столичен квартал. Почерня от полиция

Патрулката просто спря автомобила и изкараха шофьора извън возилото

15 сеп 25 | 16:55
1360
Фатме Мустафова

Пореден екшън се е разиграл в столичния квартал "Връбница" 2. Полицаи са тръшнали на земята и закопчали белезниците на мъж, съобщава БЛИЦ. 

Крими сцената се е разиграла на ул. Атанас Цветанов до блок 615. 

"Патрулката просто спря автомобила и изкараха шофьора извън возилото. Само минути по-късно вече на място имаше и втори полицейски автомобил", коментира очевидец. 

"Изкараха нещо от колата, след като я претърсиха. Сигурно са действали по сигнал, според мен става въпрос за наркотици. Изкараха нещо от возилото и го оставиха върху капака. Не знам какво следва", разказа свидетел. 

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Фатме Мустафова

Още по тема Крими
Още от Крими
Коментирай