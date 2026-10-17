Ето причината за кървавия екшън в София

Появиха се нови подробности, а също така и първа версия за кървавия екшън, разиграл се в петък вечерта край Малкото НДК в София.

Двамата младежи, които бяха нападнати с нож, са без опасност за живота. Това потвърдиха от МВР.

Те са на 18 и 19 години и са настанени в болница в шоково състояние и с множество прободни рани.

Към този момент те са контактни, с леки прорезни рани.

Извършителят все още се издирва, уточнява Фокус.

По първоначални данни той е мигрант, но това още не е потвърдено от полицията.

Според източници от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР), цитирани от News24sofia.eu, най-вероятната версия за нападението е спор за момиче, придружен от обидни думи към чужденци, избягали от войната.

Именно подобен конфликт се разглежда като възможна причина за ескалацията на напрежението, довела до нападението с нож.

След нападението полицейски екипи са били забелязани както в района на НДК, така и пред спешната болница „Пирогов“.

Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени точните обстоятелства около конфликта и причините, довели до нападението.