Брутално меле на "Тракия" с три коли. Има пострадали

Брутална катастрофа е станала на магистрала "Тракия". Това стана ясно от кадри, разпространени във Фейсбук.
Ударът е станал в платното, което е в посока София.
"Край ремонта преди село Вакарел са се ударили" - предупреждават шофьори.
Сблъсъкът е между три коли.
Все още няма информация по чия вина е станала катастрофата, както и има ли пострадали.
От кадрите се вижда, че щетите по трите коли са сериозни.
Според очевидци на място вече има полицаи, а към мястото на инцидента са се отправили и линейки.
Заради верижното меле, а също така и ремонта по АМ "Тракия", се е образувало сериозно задръстване.
"Тапата от автомобили в посока София не мърда" - предупреждават шофьорите.
