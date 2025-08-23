Бабата на Марти проговори за него. Истината

Шокиращи думи от бабата на Марти.

„Снощи бяхме в болницата. Марти не е събуден, диша сам, но само толкова. Докторите се надяват детето да се събуди“, това каза баба му Златка Николова.

Момченцето и майка му Христина бяха пометени от ATВ в Слънчев бряг.

Братът на Христина – Светослав, пък изрази съмнение около разследването на инцидента и мярката на водача на АВТ-то Никола Бургазлиев.

„Имаме съмнения за нещата, които са се случили и ще се случват. Защо още в Несебър Никола Бургазлиев не беше оставен в ареста? Съмнения имаме и към техническата експертиза на превозното средство“, каза той пред NOVA.

Ако се окаже, че АТВ-то е технически неизправно, Бургазлиев може да се окаже невинен, коментира още той: „След като е видял, че техническото средство не е изправно, защо не го е спрял, защо не го е върнал на стоянката? Искат да прехвърлят вината на превозното средство“.

