Арестуваха нашенец в Румъния. Покрай него „изгоря“ и кметът на Букурещ

Български гражданин с инициали Р.Д.М. е задържан под стража за 30 дни в Румъния по обвинение за даване на крупен подкуп. Разследването се води от Националната дирекция за борба с корупцията (DNA) и е насочено срещу корупционни практики в Националната служба за хазарта (ONJN).

Според прокурорите, българинът е действал от името на хазартен оператор и е обещал 100 000 евро рушвет. Целта е била проверка срещу фирмата да приключи без санкции и без сезиране на прокуратурата за пране на пари. Първият транш от 50 000 евро е бил преведен по-рано, а останалите 50 000 евро са предадени на 16 юни 2026 г., когато разследващите хващат извършителите на място.

В схемата като съучастник е арестувана и Одета Кристинела Нестор – бивш шеф на държавната хазартна служба и настоящ лидер на асоциацията на онлайн операторите. Тя е улеснявала търговията с влияние и нерегламентирания достъп до вътрешна информация между ноември 2025 г. и април 2026 г.. Нестор е известна с острите си публични критики срещу намеренията на Румъния да затегне законите и да ограничи рекламата на хазарт.

Кметът на Букурещ

Докато са подслушвали и следили хазартната мафия, румънските прокурори неочаквано са се натъкнали на доказателства за друго тежко престъпление. Това е довело до отделно дело срещу настоящия кмет на Букурещ Чиприан Чуку.

Разследването сочи, че в края на 2025 г., докато е бил кмет на шести район в столицата, Чуку е получил безплатна политическа реклама и консултации за предизборната си кампания от двама бизнесмени. В замяна градоначалникът им е оказал пълно съдействие за експресно издаване на разрешително за строеж на голям жилищен комплекс.

Спрямо кмета Чуку е наложена мярка „съдебен контрол“ за 60 дни. Той категорично отрича вина и твърди, че името му е било замесено злонамерено. Чуку пое поста кмет на Букурещ едва преди броени месеци (декември 2025 г.), след като предишният кмет Никушор Дан спечели президентските избори в страната.



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