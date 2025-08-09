Сиренето, което спомага за отслабване

Здраве

09 авг 25 | 10:57
Фатме Мустафова

Котидж сиренето е изключително полезно за здравето поради ниското съдържание на мазнини и високото съдържание на протеини.

То е отличен източник на калций, който е необходим за здравите кости и зъби. 

Котидж сиренето съдържа и витамини от група B, които подпомагат нервната система и метаболизма.

Освен това, консумацията на котидж сирене може да помогне за контролиране на теглото, тъй като насища и предпазва от прекомерното хранене.

То съдържа и антиоксиданти, които помагат за борба със свободните радикали и предпазват от различни заболявания.

Така че, ако искате да подобрите здравето си, не забравяйте да включите котидж сиренето във вашето ежедневно хранене.

 

