Приложението еЗдраве помага да се хваща фиктивно лечение

Гражданите трябва да бъдат преки участници в контрола на лечебните дейности, за да се намалят нарушенията, категорични са бившият здравен министър д-р Мирослав Ненков и здравният икономист Аркади Шарков. Пред NOVA NEWS двамата коментираха извършените проверки по подадените 138 сигнала в НЗОК, които установиха нарушения в три болници. По думите на д-р Ненков всеки трябва да активира приложението „еЗдраве“ и така ще получава известие всеки път, когато за него е извършена дадена медицинска процедура. „В случай че такава дейност не му е извършена, той ще може да алармира веднага. Това е и наша отговорност като граждани“, каза д-р Ненков..

Не може да се разчита само и единствено на държавния контрол,а пациентите също трябва да влязат в регулаторния процес беше категоричен и Аркади Шарков.

„Включването на пациента в контрола е от ключово значение, но трябва да се установи в какво се корени злоупотребата – защо има здравно заведение, на което му се налага по този начин да финансира структурата си”, подчерта здравният икономист.

Припомняме, че за периода 1 януари – 31 юли 2025 г. от граждани са постъпили 138 сигнала срещу изпълнители на медицинска помощ в НЗОК и регионалните здравноосигурителни каси, за които министърът на здравеопазването разпореди проверки. При тях се установи, че в три болници са отчитани прегледи и други медицински дейности, които обаче не са извършвани.

„Предприети са действия по компетентност по всички постъпили сигнали с твърдения за отчетена, но неизвършена медицинска дейност. При сигнал, в който липсва информация, необходима за извършване на проверка, се изискват допълнителни данни за изясняване на обстоятелствата и доказване на твърденията. До момента при проверките е установена отчетена, но неизвършена медицинска дейност в три лечебни заведения за болнична помощ“, казва тогава здравният министър доц. Силви Кирилов, който припомни, че съгласно Закона за здравето, медицинските и немедицинските специалисти в лечебните и здравните заведения са длъжни да създават електронен здравен запис за всяка извършена дейност.

„Изготвената в лечебните и здравните заведения здравна документация се изпраща към НЗИС като електронен документ, подписан с квалифициран електронен подпис. В срок до 7 дни от генерирането на здравния запис лечебното или здравното заведение, което го е извършило, по своя инициатива или по искане на пациента, има право самостоятелно да коригира записа, без да е необходимо уведомяване или намеса от страна на администратора на НЗИС. Извън този срок също може да се коригира здравен запис, като това може да се инициира от лечебното или здравното заведение, извършило записа, или по искане на гражданина, за който се отнася записът“, уточни доц. Кирилов.

