Мирослав Ненков изригна срещу лекаря, който прегази куче
Университетите трябва да акцентират върху хуманитарна подготовка на бъдещите лекари
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Университетите трябва да акцентират върху хуманитарна подготовка на бъдещите лекари
Гражданите трябва да участват в контрола на медицинските дейности
За мен е неприемливо хора, които не са завършили дори едноседмичен курс, да правят подобни интервенции, отбеляза още той
Заплахата е била да го преместят в друга операционна
Медикът коментира и новата мода при отслабването
Д-р Мирослав Ненков критикува българите
Лятото е в разгара си. Някои от нас вече са в отпуска, а други тепърва ще се радват на топлите лъчи по морето. Има няколко основни неща, които трябва...
София. До края на тази седмица ще бъдат доставени петвалентни ваксини. Това заяви служебният министър на здравеопазването д-р Мирослав Ненков, цитиран...
София. Среднo по три лекарства пие всеки хронично болен българин у дома си, ако ползва услугите на здравната каса. Това показват анализите на фонда пр...
София. Няма болници застрашени от затваряне, въпреки че много лечебни заведения имат дългове. Това заяви служебният министърът на здравеопазването Мир...
София. Какво може и какво не може да се свърши за 2 месеца в здравеопазването? Колко пари от Брюксел ще влязат в болниците ни и за какво ще се похарча...