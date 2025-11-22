Какво да дадем на децата, ако огладнеят преди сън

Почти всеки родител се сблъсква с добре познатата ситуация: часът е късен, детето трябва скоро да си ляга, но изведнъж „страшният глад“ се появява
Макар че обилното хранене непосредствено преди сън не е препоръчително, има храни, които са достатъчно леки, за да не натоварят организма, но и достатъчно питателни, за да задоволят глада. Важно е късната закуска да не съдържа много захар, да не е мазна и да не е тежка за храносмилане, за да не наруши съня и да не доведе до дискомфорт.
Ето кои храни са добър избор за децата в късните часове:
Плодове
Подходящи са:
-банан
-круша
-печена ябълка
-меко авокадо
-Бананът успокоява и подпомага съня, а печената ябълка е топла и нежна за стомаха — идеална за зимните месеци.
Кисело мляко или айрян
-Натуралното кисело мляко е едновременно леко и засищащо.
-Богато е на пробиотици и протеини, а чаша айрян може да успокои организма и да подготви детето за сън.
Добре е да се избягват подсладените млека, защото добавената захар може да внесе излишна енергия.
Малки сандвичи с полезни продукти
Сандвичът трябва да бъде мини вариант, а не „втора вечеря“.
Подходящи комбинации:
-малка филийка пълнозърнест хляб с извара
-препечена филийка с тънък слой фъстъчено масло
-хляб с авокадо
-Изварата е богата на протеин, а пълнозърнестият хляб поддържа усещането за ситост без да натоварва.
Топло мляко
-Традиционна, но все още добра идея – особено през студените месеци.
-Топлата напитка успокоява нервната система и създава усещане за уют.
-Може да се добави щипка канела, но без захар.
Ако детето огладнява често вечер, добра идея е предварително да приготвите малки порции:
-овесени ядки с мляко и плод
-чиа пудинг
-Те са меки и лесни за храносмилане.
Зеленчуци
За деца, които предпочитат солените вкусове, може да предложите:
-резени краставица
-морковена пръчица
-чери домати
-малко количество хумус или йогурт дип
Какво да избягваме?
-шоколад и сладкиши
-газирани напитки
-чипс, снаксове, пържени храни
-тежки меса
-пикантни храни
Те натоварват храносмилането, дават бърз прилив на енергия и затрудняват заспиването.
Съвет към родителите
Ако късното похапване се случва често, помислете дали вечерята е достатъчно балансирана и дали детето получава нужните калории и хранителни вещества през деня. Понякога гладът в късните часове е знак, че дневният режим има нужда от малка корекция.
