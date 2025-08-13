Безплатно мобилно приложение показва цените на лекарствата

Мобилното приложение „MedicinePrice“ вече показва цените на лекарствата у нас, съобщават от здравното министерство. То е безплатно и е достъпно за всички мобилни платформи.

„Приложението ще дава актуална информация както за цените на медикаментите, заплащани от НЗОК, така и за тези на свободния пазар. Създаването на приложението е част от подготовката за присъединяване на страната ни към еврозоната и е пряка мярка за гарантиране на прозрачност и стабилност при лекарствоснабдяването“, каза министърът на здравеопазването доц. Силви Кирилов.

Той увери, че цените на лекарствата няма да се променят заради самото въвеждане на еврото и обещава да се осигурява стриктен контрол за предотвратяване на спекулации.

Мобилното приложение е разработено на базата на публичните регистри и използва в реално време актуалните данни за лекарствените продукти и регулираните продажни цени, каза Мария Василева от НСЦР. Тя уточни, че показаните цени са пределните за България. Крайната продажна цена обаче може да се различава от пределната заради различни пазарни условия и отстъпки.

От МЗ уточняват, че всяко лекарство може да бъде търсено в приложението, както по търговското си наименование, така и по международното непатентно наименование, а за лекарствените продукти в Позитивния лекарствен списък е дадена възможност да бъде извлечена информация чрез сканиране на баркода.

Мобилното приложение ще дава информация дали медикаментът е по лекарско предписание или не и дали е реимбурсиран от НЗОК. То показва и всички лекарствени продукти с едно и също активно вещество, налични в България. Приложението не е създадено с цел превалутиране на цените, а е адаптирано, съгласно изискването на Закона за въвеждането на еврото. То съдържа детайлна информация за всеки лекарствен продукт и предлага възможност за информиран избор за лекарите, фармацевтите и гражданите, уточни Василева.

