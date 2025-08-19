22-годишният Христо от Благоевград има нужда от помощта ни

71 000 евро са нужни на 22-годишния Христо Иванов от Благоевград, за да се върне към нормалния си пълноценен живот. Младият мъж е с остеосарком и ампутация на крака, но ще може да ходи, ако му бъде поставена високотехнологична протеза.

"Вече съм на 22 години и животът ми свършва! Ето това си помислих, когато ми поставиха диагнозата“, каза пред bTV Христо.

"В началото, когато започна всичко това, си мислех, че няма да успея. Но сега съм по-силен и ще успея", добави той.

Сумата от 71 000 евро е за протеза на крака на Христо, като половината вече са получени от дарения.

Семейството моли за помощ да събере пълната сума, необходима на младия мъж, за да проходи.

"Да може да продължи живота си, както е бил преди и пак да се хванем за ръка и да сме един до друг!", казва Сибел, негова приятелка.

Не само семейството и приятелите крепят духа на Христо.

"Искам да благодаря на всички! Да, борбата е моя, но с толкова много помощ от хората, аз не се чувствам сам в нея", казва още той.

За всеки, който иска да помогне на Христо, публикуваме банковата сметка за дарение.

Банка: Allianz Bank

IBAN: BG43BUIN95611000740296

BIC: BUINBGSF

Получател: Фондация Павел Андреев

Основание: Христо Иванов

