Черпят чудни имена, закриляни от първата мъченица

В християнския календар 24 септември е ден, посветен на почитта към Света първомъченица и равноапостолна Текла, както и на Свети Силуан Атонски. Това е и празник за всички, носещи имена, производни от Владимир.

Света Текла

Света Текла е почитана като първата жена християнска мъченица. Родена в град Икония, днешна Коня в Турция, тя приема християнството след като чува проповедите на свети апостол Павел по време на неговото първо мисионерско пътуване в средата на първи век. Впоследствие Текла сама разпространява Христовото учение до края на живота си, който завършва мъченически.

Свети Силуан Атонски

Свети Силуан Атонски е известен монах подвижник от първата половина на 20 век. Роден през 1866 година в Русия, той от млад мечтае да се посвети на монашеския живот. През 1892 година пристига в руския манастир "Свети Пантелеймон" на Света гора Атон, където четири години по-късно приема монашество.

Животът на свети Силуан преминава в непрестанна молитва и пост. Той изпълнява смирено и търпеливо всички възложени му задължения в манастира. По време на дълбока молитва в храма "Свети пророк Илия", Силуан получава божествено откровение, което изостря неговата духовна чувствителност.

Въпреки липсата на формално образование, Силуан придобива забележителна мъдрост чрез изучаване на Свещеното Писание и творбите на светите отци. Неговото присъствие носи мир и утеха на околните. Известен е с думите си: "У когото няма любов към врага му, у него не обитава Божият Дух". Свети Силуан Атонски напуска земния свят на 24 септември 1938 година.

На този ден празнуват имен ден всички, носещи имената Владимир, Владимира, Владо, Владко, Владислав, Владислава, Влад, Влада, Владена, Владилен, Владилена, Владан, Влади, Владка, Владин, Владослав и Владун.

