Черпят чудни имена, закриляни от най-красивата светица

На 29 октомври Българската православна църква почита паметта на Света мъченица Анастасия Римлянка – една от жените, останали в историята с непоколебимата си вяра в Христа и духовна сила пред лицето на страданието.

От благородничка до мъченица

Света Анастасия живяла в Рим през III век. Тя била от знатен род и още от малка била възпитана в християнски дух. След смъртта на родителите си девойката, която била прочута с красотата си, приела монашески живот – посветила се на молитва, милосърдие и служение на бедните.

По време на гоненията срещу християните при император Декий, Анастасия била изправена пред съда заради вярата си. Тя отказала да се отрече от Христос и да принесе жертви на езическите богове. За тази си непоколебимост била подложена на жестоки мъчения и накрая – обезглавена заради вярата си.

Символ на духовна сила

Света Анастасия Римлянка е почитана като покровителка на жените и на хората, които търсят утеха в трудни времена. В нейната личност вярващите виждат пример за твърдост, скромност и духовна чистота.

Църковното предание разказва, че след смъртта ѝ тялото ѝ било погребано от благочестиви християни, а на гроба ѝ започнали да стават чудеса.

Как се отбелязва денят

На 29 октомври в храмовете се отслужва света литургия в чест на светицата. Вярващите запалват свещи и се молят за здраве, спокойствие и защита от изкушения.

Името Анастасия идва от гръцки и означава „възкресена“.

Днес празнуват всички, които носят красивите имена Анастасия, Таска, Ася и Настя!

