Първи оферти за Нова година: От 60 до 700 лева

* Ски, СПА и басейни с минерална вода в празничния пакет

Есента чука на вратата, годината се изниза и дойде време да помислим за новогодишните празници. Курорти и хотели вече предлагат оферти, като в тях е предвидена празнична вечеря, както и новогодишна програма. Покрай празника на гостите се предлагат различни начини за прекарване на свободното време. Изборът е голям – да карат ски или да практикуват други бели спортове, да се отдадат на СПА и релакс, да разпускат в басейна.

Някои обичат да посрещнат новата година на бляскаво парти, ресторанти с жива музика, гала вечери, лукс и удобства. Други предпочитат романтична вечер в планината, далеч от тълпите – за тях са подходящи малките къщи за гости, СПА хотели или хижи, които предлагат уютна обстановка и красива природа.

Но каквото и да изберете, най-добре е планирането и резервациите за Нова година да започнат още през есента – септември или октомври, когато цените все още са по-ниски. Покупката на билети и резервациите в последните две седмици преди празника обикновено е най-неизгодна, тъй като тогава цените скачат драстично.

В момента цените на новогодишните пакети за ваканция у нас са за всеки джоб - от 50 до 700 лева, установи проверка на „Стандарт“.

По традиция, която се наложи през последните години, и посрещането на 2026-а ще е най-скъпо е във Велинград. Най-висока е засега цената за тридневен пакет за двама – от 4155 лева. Предложението включва закуска и вечеря, възможност за ползване на услуги в СПА център, както и богата празнична вечеря с най-актуалните български звезди.

Друга известна СПА дестинация – Сандански, също предлага примамливи оферти за хотели 4 и 5 звезди. Много посетители използват ваканцията в южния град, за да прескочат до Гърция на пазар или на разходка. За щастие, България е богата на минерални води и който иска да се възползва от лековития им ефект, може да избере за празнична ваканция също Хисаря, Павел баня, Разлог, Огняново, Девин, Белчин, Хасковски минерални бани.

Разбира се, ски курортите също са се подготвили да посрещнат всички желания на своите гости. В Пампорово, Банско и Боровец всеки от големите хотели разполага с басейн и зона за релакс, където гостите да разпускат след като се върнат от пистите. Цените са разнообразни, условията – също.

Къщите за гости пък са най-подходящи за големи компании. Цените също са изгодни, като една от най-примамливите оферти е от 60 лева на вечер. В нея обаче не е включено нищо друго освен нощувката – тя е за гости, които предпочитат да си готвят сами и да подготвят новогодишната вечеря. Такива предложения има за района на Трявна, Тетевен, Рибарица, Беклемето, Еленския Балкан, Котел, Ловеч, както, разбира се, и в много родопски градчета и села.

Много хора избират зимното море – курортите ни през зимата изглеждат необичайно без многобройните туристи, но точно това е привлекателно за някои. Някои хотели ще са отворени за празниците, оферти вече има за Кранево, Златни пясъци, Созопол, Албена.

Ако решите да посрещнете Нова година в чужбина, вариантите са буквално във всяка точка на света.

Някои решават да отскочат до съседите – Сърбия или Северна Македония, привлечени от ниските цени. Там ще ви предложат огъващи се от богатото меню маси, музика на живо и купон на макс. Гърция и Албания също имат какво да предложат. В Южната ни съседка има оферти както за по-близки дестинации – Солун, Халкидики и Кавала, така и до островите като например Левкада, Корфу и Крит, и дори до далечната Атина.

Други особено предпочитани дестинации са Испания – от космополитната Барселона до автентичната Андалусия и Прага - чаровната столица на Чехия, известна със своите светлинни спектакли и празнични събития на Стария площад.

За тези, които искат слънце и топлина, подходящ е Кипър – освен богата празнична програма, офертите включват и традиционна кухня за новогодишната вечеря.

В Париж хиляди туристи се събират на Шанз-Елизе и пред Айфеловата кула, за да се наслаждават на светлинно шоу и фойерверки. Виена посреща празника с традиционния новогодишен концерт на Виенската филхармония и празненства в центъра на града, които съчетават класическа музика и елегантни балове. В Лондон всички погледи са насочени към кулата „Биг Бен“ и зрелищните фойерверки над Темза. В Дубай небето на 31 декември се озарява от грандиозно светлинно шоу около Бурдж Халифа – спектакъл, който всяка година привлича милиони зрители от цял свят.

Ако обаче търсите по-бюджетен вариант, обърнете внимание на оферти за градове като Будапеща или Истанбул, които предлагат красиви празнични програми и уютна атмосфера на далеч по-достъпни цени.

За любителите на екзотиката са дестинации като Оман, Египет, Куба, Доминикана, както и Тайланд, Занзибар, Малдиви, Сейшели.

А за тези, които не се боят от снега, туроператорите предлагат посрещане на Нова година отвъд Полярния кръг, сред заснежени гори, елхи, северни елени и Северно сияние - в Лапландия. Пътуването е с директен полет от София и освен екскурзия до Рованиеми и Селцето на Дядо Коледа, програмата включва посещение на ферма с елени, леден риболов, разходка в Леденото селище и Селцето на елфите.

Браншът доволен: Българинът най-после разбра, че курортите ни са добри

Хотели по морето ще работят и през октомври

Туристи избират ваканции след края на сезона заради спокойствието и по-ниските цени.

„Най-накрая българският турист разбра, че нашето Черноморие е наистина чисто и добро“. С тези думи Николай Николов, хотелиер в Приморско, обобщи впечатленията на туристическия бизнес от изминалия летен сезон. Браншът го оценява като успешен, между 15 и 20% повече са били туристите в курортите по Южното Черноморие, а българите, избрали морето на юг от Бургас, са били два пъти повече в сравнение с предходната година.

Освен чисто море и достъпни цени, в курортите се предлагат и повече допълнителни атракции. „Хората могат да отидат на разходка с лодка до Маслен нос, където е най-чистата вода в Европа, могат да се качат на сафари джип, да посетят Бегликташ", изброява хотелиерът от Приморско.

"Определено това беше един от най-силните сезони за последните няколко години. Тази година, традиционно, записванията бяха най-вече от чешки, полски и словашки пазар. Също така български пазар. България може би е над 50% от туристите. Говорим за района около Приморско и на юг", заяви Владимир Маринов от Регионална туристическа камара Бургас.

По-ниските цени в края на сезона са сред мотивите за родните туристи да продължават да ходят на море и през септември.

Мартин от Чехия избира Приморско за лятната си почивка повече от 25 години. И вече прави планове да се върне догодина. "Посещавал съм и други български курорти за по ден-два, но винаги се връщам в Приморско, защото остана в сърцето ми", казва той.

В Созопол къщите за гости са били пълни през целия сезон. "Харесва им архитектурата на Стария град, забележителностите, има семейства, които всяка година идват и казват, че това е едно чудесно кътче", коментира Димитринка Арабаджиева, собственик на къща за гости в морския град.

В Слънчев бряг отчитат ръст на германския пазар. Засилен интерес има и от Великобритания, където включиха Несебър в топ 5 на туристическите дестинации.

"Има колеги и хотели, които ще работят и до средата на октомври. Подготовката за 2026 г. започна отдавна. Традиционно някои пазари започват да продават много от рано – Великобритания още от май месец цените са в продажба, да не говорим, че вече има запитвания да бъдат отворени цените за 2027 г.", каза Деница Бахарова мениджър на хотели в Слънчев бряг.

От бранша са настроени оптимистично и за следващото лято.

Не само на Юг, но и на Север са доволни от летния сезон 2025. Ваканционно селище “Албена” може да се похвали с реализирани над 1 милион нощувки до началото на септември. Амбицията на курорта е до края на активния сезон броят им да достигне 1 милион и 100 хиляди, коментира пред Bgtourism.bg директорът „Маркетинг и продажби“ на “Албена” АД Маргита Тодорова. Тя уточни, че окончателната равносметка ще бъде направена след приключване на сезона.

През септември курортът продължава да предлага плаж и море, като програмата се допълва от спортни събития.

През есента цените са най-атрактивни. В четиризвезден хотел на самия плаж нощувка на база All Inclusive започва от 80 лева на човек.

Албена ще посрещне гости и за новогодишните празници. Отворени ще бъдат хотелите “Фламинго Гранд” и „Маритим Парадайз Блу”, а празничната програма предстои да бъде обявена.

Септемврийско море предлагат също хотели в Златни пясъци, Кранево, Свети Влас, Синеморец.

Изключително успешен летен сезон с ръст на посещаемостта спрямо лятото на 2024 г. отчитат и от "Пампорово" АД, съобщиха от дружеството за БТА.

