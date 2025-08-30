Бум на сделките със злато преди еврото

Най-голяма ликвидност и възвращаемост предлагат кюлчетата с тегло над 10 грама, казват експерти



Бум на сделките със злато у нас отчитат брокерите след като стана ясно, че България ще приеме еврото от 1 януари 2026 г. "Инвеститори виждат в жълтия метал защита от предстоящото въвеждане на еврото. Около 10-15% от клиентите предпочитат да запазят част от средствата си в злато, а не в евро", коментира Крум Атанасов, основател и собственик на Igold, пред Bloomberg TV Bulgaria.

"Мажоритарният процент от хората предпочитат да обменят левовете в евро. Но има група граждани, които се обръщат към златото. Виждаме множество нови инвеститори, които просто ликвидират левови позиции и ги прехвърлят в злато вместо в евро", казва Атанасов. По думите му интересът у нас към инвестиционно злато остава висок и до юли пазарът е бил много силен. През август се наблюдава лек спад заради почивния сезон и рязкото поскъпване на метала.

Освен традиционното търсене от страна на централните банки, в последните месеци се наблюдава отлив на капитали от криптовалутите към златото, казва Крум Атанасов.

"Ритейл търсенето при физическите кюлчета и монети и ETF търсенето е невероятно. И същевременно виждаме и едно увеличаване на покупките на злато от платформата на ETF-и, което е възможно и защото биткойн вече се е позиционирал на един солиден връх от около 115-120 000 долара. Това означава, че има оттегляне от крипто ETF-ите, които се вливат в момента в злато, както преди години, в началото на предния криптоцикъл, имаше отлив от злато към крипто. В момента се случва обратното нещо", е анализът на Атанасов.

Прогнозата за цената на златото постоянно се покачва, като вече стигна и до 4000 долара до края на годината. "Централните банки по света увеличават златните си резерви в безпрецедентни мащаби, стремейки се да защитят националните си икономики от геополитическа несигурност, санкции и намеса в паричните системи", коментира доц. Валентина Григорова-Генчева, директор "Злато и нумизматика" в Първа инвестиционна банка, пред Bloomberg TV Bulgaria. По думите й, златото вече се възприема не само като защита от инфлация, а като стратегически актив в условия на глобална фрагментация и геополитически трусове. "Златото не може да бъде блокирано или конфискувано, не подлежи на санкции, не е обвързано с клирингови механизми. Това го прави предпочитан актив за централните банки", коментира Генчева.

Златните резерви в света доближават 34 000 тона

- нива, невиждани от края на Бретън-Удската система през 70-те години. Според данни на OMFIF, една от всеки три централни банки, управляващи общо 5 трилиона долара, планира допълнителни инвестиции в злато в рамките на следващите две години. Сред активните купувачи са не само Китай, Русия и Турция, но и държави от ЕС като Полша и Чехия. "Знаем, че централните банки до такава степен увеличиха количествата си, че достигнаха на практика една пета от световния минен добив в момента и приближаваме една четвърт. Като се купува и трезорира от централните банки", посочва Генчева.

В световен мащаб делът на резервите в долари са около 46% от всички резерви, златото измества еврото от второто място с 19%, а единната валута в Европа заема 16%. Основна причина за тези размествания и ръстът на златото като резерва за Централните банки се дължи на стремежа към дедоларизация.

"Несигурността и големият дълг на САЩ причиняват безпокойство не само в домакинствата, в живота на отделните граждани, но и в управлението на централните банки на европейско и на световно ниво. Именно за това редица управители на национални резерви се стремят да диверсифицират, да увеличат процента на златото", подчерта доц. Григорова-Генчева. По думите й в България интересът към златото също нараства - както от страна на индивидуални инвеститори, така и на клиенти, търсещи кюлчета и монети. Според нея най-голяма ликвидност и възвращаемост предлагат златните кюлчета с тегло над 10 грама.

"Златото трябва да се разглежда като дългосрочна инвестиция. Не е актив за спекулации, а средство за финансова стабилност в несигурни времена", посочи експертът. Очакванията - са до края на годината цената на златото да достигне между 3700 и 4000 долара за тройунция.

Скандалът Тръмп-Кук изстреля търсенето

Във вторник жълтият метал скочи до двуседмичен връх след като търсенето на сигурни активи нарасна на фона на опасенията за независимостта на Управлението за федерален резерв (Фед). Това стана след изявление на президента на САЩ Доналд Тръмп, че уволнява гуверньора Лиса Кук. Отслабването на долара също подкрепи благородните метали, които през последните сесии се търгуваха колебливо заради несигурността около бъдещите лихвени решения в САЩ.

Така опасенията и несигурността изстреляха спот цената на златото с 0,3 на сто, до 3375,29 долара за тройунция, а фючърсите с доставка през октомври - с 0,2 на сто до 3423,95 долара за тройунция. За кратко спот цените преминаха двуседмичен връх от 3386,49 долара, предаде БТА.

В публично оповестено писмо Тръмп настоя за незабавното освобождаване на Кук, като се позова на обвинения за ипотечни измами. Кук отхвърли твърденията, подчертавайки, че президентът "няма правомощия" да я отстрани и че ще остане на поста си.

Случаят е пореден епизод от конфронтацията между Тръмп и Фед. Ако бъде назначен негов кандидат на мястото на Кук, това може да осигури на Тръмп по-голямо влияние в борда на Фед, където двама от седемчленния състав са номинирани от президента - Кристофър Уолър и Мишел Бауман. И двамата подкрепиха понижение на лихвите на заседанието през юли.

По-рано Тръмп постави под въпрос и поста на президента на Фед Джером Пауъл, който дълго време отхвърляше призивите за незабавни намаления на лихвите. Миналата седмица обаче Пауъл допусна възможност за понижение през септември на фона на забавянето на пазара на труда, без да поеме ангажимент за допълнителни мерки.

В момента няма причини за несигурност, защото глобалната икономика излиза от период на висока инфлация, централните банки намаляват лихвените проценти, което ще стимулира потребителските разходи и инвестициите на бизнеса. Икономическият растеж показва положителна тенденция, както и корпоративните печалби. Всички тези фактори обясняват нарастването на фондовите пазари.

Но геополитическите рискове, особено свързаните с инвазията на Русия в Украйна и с напрежението в Близкия изток, пораждат притеснения за акциите и за по-широката икономика. И двата фактора могат да имат сериозно въздействие върху основни международни стоки (като петрол и цените на храните). Има и рискове, свързани с търговската политика на президента на САЩ Доналд Тръмп заради евентуално увеличение на митата. Всичко това прави златото все по-ценено.

