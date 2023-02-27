Pozvanete.bg вече е Bazar.bg

През изминалите десетилетия вестник "ПОЗВЪНЕТЕ" беше най-четеното печатно издание за варненци, в което се поместваха всевъзможни обяви. Публикациите там бяха както за продажби, така и за търсене, наеми и дори услуги.

След появата на интернет и голямото търсене на имущество и услуги онлайн, от издателството стартираха и дигитално издание на вестника, а именно сайта pozvanete.bg.

За жалост тази реализация не успя да набере популярността на хартиения си предшественик, поради което се случват и днешните събития.

От февруари 2023 домейнът и бранд pozvanete.bg станаха част от специализираните медийни портали на Резон Медия. Така потребители на дигиталното издание ще се присъединят към най-големия сайт за обяви в България - Bazar.bg, където ще могат да открият всичко нужно и да поместят обявите си.