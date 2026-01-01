Всичко за Звезди И Партньорства

Следете всички новини, анализи и коментари за Звезди И Партньорства. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Любопитно
Въздържайте се от харчове

Въздържайте се от харчове

Приключва хармоничният период. През настоящата седмица ще се чуват предупреждения. Споменавам го, защото след 26 септември намалява благоприятното въз...

24 септември | 12:00
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Дръжте крака на спирачката

Дръжте крака на спирачката

Предстои ни да преминем през сложен период. Всеки ден е важен за бъдещето и предначертава път, който после ще ни е трудно да променим. Характерът на д...

10 септември | 8:00
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Време за решителни действия

Време за решителни действия

Метеорологичното време през септември плаща компенсации заради август. Приятните температури трябва да се задържат по-дълго - от началото до средата н...

27 август | 8:05
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Тайният живот на звездите

Тайният живот на звездите

Сексът продава, но за някои от известните това правило важи не само за бизнеса им, независимо в коя сфера на eнтъртеймънта е той. Доста знаменитости с...

21 август | 21:00
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Успехи и шанс за просперитет

Успехи и шанс за просперитет

Дните от седмицата са изцяло под вибрациите на съвпада Венера/Юпитер. Двете небесни тела застават едно до друго по пътя си през Зодиака върху територи...

20 август | 8:00
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Звездите: Водят ни страстите

Звездите: Водят ни страстите

Седмицата започва със сложни планетни взаимовръзки. Те създават усещане за загуба на контрол, за пропускане на възможности или за неуспех. Мнозина ще...

13 август | 7:15
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Сложете юзди на чувствата

Сложете юзди на чувствата

Пазете се от вируси и тревожни мисли Тревожността отзвучава в края на седмицата. Преди това с присъствието си в точна квадратура, ретроградните Сатур...

23 юли | 7:45
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На ход са хората с идеи

На ход са хората с идеи

Последната седмица от астрологическата 2015 година може да се окаже период на големи надежди и на важни идеи, които времето да превърне във фактор, уп...

12 март | 7:45
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Дотук със страховете

Дотук със страховете

Звезди и партньорства Астрологична прогноза 20 - 26 февруари 2016 година Даниела Евстатиева Втората половина на февруари ни задължава да се пренагл...

20 февруари | 8:05
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Любовта е крехка и ранима

Любовта е крехка и ранима

Аспект, събиращ планетата на Любовта, Венера с планетата на подземното царство, Плутон, определя характера на седемдневието. Планетите подтикват желан...

30 януари | 8:15
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Ах, този Меркурий!

Ах, този Меркурий!

Звезди и партньорства От първия до последния ден Меркурий се придвижва със забавено темпо. Сигурно се досещате защо? През първите дни от периода той...

24 януари | 13:35
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2016-та: Всичко е в нашите ръце

2016-та: Всичко е в нашите ръце

Мотото на 2016 година е ясно и конкретно: Време за преодоляване на вътрешните ограничения!Само и единствено тогава външните обстоятелства няма да ни п...

16 януари | 9:46
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Хармония и любов

Хармония и любов

Коледа! Всичко, за което се сещаме при споменаването й, присъства в характеристиката на предстоящия период. Звездните обстоятелства ще ни позволят да...

19 декември | 7:35
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