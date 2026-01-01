Въздържайте се от харчове
Приключва хармоничният период. През настоящата седмица ще се чуват предупреждения. Споменавам го, защото след 26 септември намалява благоприятното въз...
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Приключва хармоничният период. През настоящата седмица ще се чуват предупреждения. Споменавам го, защото след 26 септември намалява благоприятното въз...
Предстои ни да преминем през сложен период. Всеки ден е важен за бъдещето и предначертава път, който после ще ни е трудно да променим. Характерът на д...
Краят на миналия период и началото на този - дните 2 и 3 септември, свързвам с разреждането в земната атмосфера на енергията от водещия астрологичен а...
Метеорологичното време през септември плаща компенсации заради август. Приятните температури трябва да се задържат по-дълго - от началото до средата н...
Сексът продава, но за някои от известните това правило важи не само за бизнеса им, независимо в коя сфера на eнтъртеймънта е той. Доста знаменитости с...
Дните от седмицата са изцяло под вибрациите на съвпада Венера/Юпитер. Двете небесни тела застават едно до друго по пътя си през Зодиака върху територи...
Седмицата започва със сложни планетни взаимовръзки. Те създават усещане за загуба на контрол, за пропускане на възможности или за неуспех. Мнозина ще...
Пазете се от вируси и тревожни мисли Тревожността отзвучава в края на седмицата. Преди това с присъствието си в точна квадратура, ретроградните Сатур...
Криза, съпротива и натиск бележат седмицата до 8 юли. Парирайте с добронамереност отчаяните амбиции и нездравите намерения Всичко, което може да се к...
Сами решаваме колко да вземем и как да го ползваме 21 юни е денят на лятното слънцестоене. Астрономическото лято настъпва в 02 часа и 35 минути източ...
Периодът до 20 май е идеален за изглаждане на отношенията Всеки непремерен жест може да наруши хармонията Общият тон на периода от 14 до 20 май е ха...
Астрологична прогноза за периода от 2 до 8 април 2016 година Най-накрая да си отдъхнем. Напрежението, провокирано от дисхармоничните Юпитер/Сатурн, р...
Последната седмица от астрологическата 2015 година може да се окаже период на големи надежди и на важни идеи, които времето да превърне във фактор, уп...
Звезди и партньорства Астрологична прогноза 20 - 26 февруари 2016 година Даниела Евстатиева Втората половина на февруари ни задължава да се пренагл...
Аспект, събиращ планетата на Любовта, Венера с планетата на подземното царство, Плутон, определя характера на седемдневието. Планетите подтикват желан...
Звезди и партньорства От първия до последния ден Меркурий се придвижва със забавено темпо. Сигурно се досещате защо? През първите дни от периода той...
Мотото на 2016 година е ясно и конкретно: Време за преодоляване на вътрешните ограничения!Само и единствено тогава външните обстоятелства няма да ни п...
Коалиционни партньори може да забият нож в гърба на ГЕРБ Как да бъдем успешни и да постигаме целите си във високосната 2016 година, която ще бъде дин...
2016 година ще бъде динамична и отлична за постигане на върховните цели. Благодатна е за бизнеса - ще имате изключителен шанс да напреднете, което ще...
Коледа! Всичко, за което се сещаме при споменаването й, присъства в характеристиката на предстоящия период. Звездните обстоятелства ще ни позволят да...